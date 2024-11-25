Протесты фермеров на границе: Польша обещает масштабную акцию в декабре
Киев • УНН
Фермеры Польши временно прекратили блокирование границы с Украиной после переговоров с министром. В случае невыполнения их требований до 10 декабря обещают масштабные протесты по всей восточной границе.
Фермеры Польши временно прекратили блокирование пунктов пропуска на границе с Украиной, но акции протеста могут возобновиться в декабре в более масштабном формате. Об этом заявил один из лидеров протестующих Роман Кондров после встречи с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским, передает Polska Agencja Prasowa, сообщает УНН.
Детали
Во время переговоров 24 ноября фермеры договорились до вторника, 26 ноября, передать свои предложения Министерству сельского хозяйства. Министр Секерский, в свою очередь, пообещал подготовить ответ до 10 декабря.
Министр отметил, что все требования фермеров невозможно выполнить одновременно, поскольку они требуют принятия ряда нормативных актов. С этой целью будет разработан график реализации с указанием сроков. Кондров отметил, что фермеры пока приостанавливают протесты, но не отказываются от своих намерений.
В случае невыполнения договоренностей в декабре они обещают масштабные акции, которые охватят всю восточную границу Польши.
Напомним,
Протесты фермеров начались 23 ноября на пункте пропуска «Медика-Шегини». Из-за этого образовались очереди грузовиков по обе стороны границы. Блокировка продолжалась до вечера 24 ноября.