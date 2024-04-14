США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану

Глава Пентагона Ллойд Остин попросил министра обороны Израиля Йоава Галанта заранее сообщить США о возможном ответе страны на атаку Ирана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника, передает УНН.

Детали

Министры провели переговоры вечером 13 апреля. Как сообщил Пентагон, Галант и Остин обсудили неотложные угрозы региональной безопасности.

Глава Пентагона заверил коллегу, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США по защите от нападений со стороны Ирана и его региональных союзников.

Галант сообщил собеседнику об оборонительных действиях Израиля и подчеркнул, что страна "готова к любым дальнейшим атакам".

Дополнение

Иран ранее объявил о запуске десятков беспилотных летательных аппаратов и ракет в сторону Израиля. По данным израильских СМИ, всего запущено более 100 дронов. Израильская армия начала сбивать их над территорией Сирии и Иордании.

Иранская атака стала ответом на удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров. Страны Запада призвали граждан не посещать регион.

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