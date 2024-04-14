Байден и Нетаньяху говорят по телефону после нападения Ирана на Израиль

Президент Джо Байден сейчас разговаривает с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильские СМИ распространили фотографию господина Нетаньяху во время разговора с господином Байденом, передает УНН.

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Разговор двух лидеров произошел после того, как Нетаньяху созвал свой военный кабинет, а президент США сократил поездку на выходные, чтобы вернуться в Вашингтон для встречи с советниками по национальной безопасности.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант также опубликовал на X сообщение о том, что он разговаривал со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Он сказал, что они обсудили оборонительные операции Израиля перед лицом атаки Ирана, и поблагодарил Остина за то, что он "смело стоит на стороне Израиля".

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