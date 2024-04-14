Байден и Нетаньяху говорят по телефону после нападения Ирана на Израиль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  144847 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  145035 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  146802 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  162732 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  125911 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136985 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161790 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139849 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134476 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117886 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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9 апреля 2024, 13:31  •  299065 просмотра

Байден и Нетаньяху говорят по телефону после нападения Ирана на Израиль

Байден и Нетаньяху разговаривали по телефону после нападения Ирана на Израиль, причем Байден прервал свою поездку на выходные, чтобы встретиться с советниками по национальной безопасности.

Война •   •  1029 просмотра
Байден и Нетаньяху говорят по телефону после нападения Ирана на Израиль

Атака Ирана на Израиль: 31 человек обратился за медпомощью

Иран напал на Израиль, в результате чего 31 человек обратился за медицинской помощью, в основном из-за стресса и незначительных травм, в то время как израильская армия сообщила об одном раненом во время иранской атаки.

Общество •   •  1359 просмотра
Атака Ирана на Израиль: 31 человек обратился за медпомощью

Испания и Португалия призывают к деэскалации в войне Ирана и Израиля

Испания и Португалия осудили нападение Ирана на Израиль и призвали к деэскалации, чтобы избежать дальнейшего насилия в регионе.

Война •   •  3762 просмотра
Испания и Португалия призывают к деэскалации в войне Ирана и Израиля

"Мир не может позволить себе еще одну войну": генсек ООН осудил атаку Ирана

Генеральный секретарь ООН решительно осуждает нападение Ирана на Израиль с применением более 200 беспилотников и ракет, призывает к немедленному прекращению боевых действий и максимальной сдержанности, подчеркивая, что мир не может позволить себе новую войну.

Война •   •  4823 просмотра
"Мир не может позволить себе еще одну войну": генсек ООН осудил атаку Ирана

Израиль перехватил 99% ракет и беспилотников, запущенных Ираном - СМИ

Израильские системы противовоздушной обороны перехватили 99% баллистических ракет и беспилотников, запущенных Ираном во время атаки, которая, по утверждению Ирана, была успешной и уничтожила израильские военные объекты.

Война •   •  6498 просмотра
Израиль перехватил 99% ракет и беспилотников, запущенных Ираном - СМИ

FT: Россия готовит широкомасштабную атаку в конце весны или летом

Россия может начать широкомасштабное наступление в конце весны или летом с целью захвата большей территории в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях, а также потенциального штурма Харькова, по словам украинских и западных чиновников.

Война •   •  7523 просмотра
FT: Россия готовит широкомасштабную атаку в конце весны или летом

118 ударов: россияне обстреляли десять общин Сумщины

Россияне обстреляли 10 населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 118 взрывов из артиллерии, минометов, мин и беспилотников 13 апреля.

Общество •   •  8359 просмотра
118 ударов: россияне обстреляли десять общин Сумщины

Израиль запретил массовые митинги и приостановил образовательную деятельность

Израиль запрещает массовые митинги и приостанавливает образовательные мероприятия на фоне нападения Ирана в ответ на израильский удар по комплексу иранского посольства в Дамаске.

Война •   •  9197 просмотра
Израиль запретил массовые митинги и приостановил образовательную деятельность

В Иерусалиме раздаются взрывы

Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля, вызвав сирены воздушной тревоги по всей стране, в то время как Израиль сбил более 100 беспилотников в ответ на предыдущий израильский удар, в результате которого погибли иранские военнослужащие.

Война •   •  8812 просмотра
В Иерусалиме раздаются взрывы

США сбили несколько иранских БПЛА, которые летели на Израиль

По сообщениям, США сбили несколько иранских беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону Израиля.

Война •   •  9033 просмотра
США сбили несколько иранских БПЛА, которые летели на Израиль