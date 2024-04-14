Атака Ирана на Израиль: 31 человек обратился за медпомощью

Командование тыла Армии обороны Израиля проинформировало население, что больше нет необходимости находиться вблизи охраняемых объектов, передает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Отмечается, что запрет на массовые митинги и приостановление работы образовательных учреждений продолжают действовать.

За медицинской помощью обратился 31 человек, сообщила пресс-служба израильской службы скорой медицинской помощи. Отмечается, что большинство обратившихся жаловались на сильный стресс и легкие ранения, которые они получили на пути к безопасным зонам.

Также израильская армия сообщила об одном пострадавшем человеке во время иранской атаки.

Испания и Португалия призывают к деэскалации в войне Ирана и Израиля