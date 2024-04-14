Испания и Португалия призывают к деэскалации в войне Ирана и Израиля

Премьер-министры Испании и Португалии осудили нападение Ирана на Израиль. Об этом они сообщили в соцсетях, передает УНН.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил "наибольшую обеспокоенность" нападением Ирана на Израиль.

"Региональной эскалации следует избегать любой ценой", - написал Санчес на X.

Санчес сказал, что его страна поддерживает связь со своими посольствами в регионе, чтобы "обслуживать испанцев в регионе".

Премьер-министр Португалии Луис Монтенегро также на X заявил, что его правительство "решительно осуждает нападение".

"Мы призываем к сдержанности, чтобы избежать эскалации насилия", - написал он.

Дополнение

Иран ранее объявил о запуске десятков беспилотных летательных аппаратов и ракет в сторону Израиля. По данным израильских СМИ, всего запущено более 100 дронов. Израильская армия начала сбивать их над территорией Сирии и Иордании.

Иранская атака стала ответом на удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров. Страны Запада призвали граждан не посещать регион.

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