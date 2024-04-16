США обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал

Контроль российских оккупационных сил над Запорожской АЭС, а также эксплуатация электростанции неквалифицированным персоналом усиливают риски для безопасности крупного ядерного объекта в Украине. Об этом заявил во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постпреда США при Организации Роберт Вуд, пишет Reuters, передает УНН.

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"Мы обеспокоены тем, что Запорожская АЭС эксплуатируется недостаточным штатом в составе ненадлежащим образом обученных операторов, не имеющих лицензий. Это угрожающая и неустойчивая ситуация для безопасного обслуживания и эксплуатации атомной электростанции",- подчеркнул представитель США.

Он также назвал "ужасной" ситуацию, связанную с запретом российских оккупационных сил запретить доступ на АЭС украинским специалистам, которые не подписали трудовые соглашения с "Росатомом" и не приняли российского гражданства.

"Вопиющее игнорирование Россией необходимости содержать лицензированный и опытный персонал ставит под сомнение приверженность РФ и "Росатома" к безопасной эксплуатации атомных электростанций во всем мире",- подчеркнул представитель США.

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