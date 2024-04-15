Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления

Оккупанты ищут специалистов на Запорожскую атомную электростанцию через соцсети, в частности, через мессенджер Telegram. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

На ЗАЭС - дефицит кадров, профессиональный уровень сотрудников - низкий. Поэтому оккупанты ищут работников на Запорожскую АЭС, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что предложение о работе специалистам предлагают даже через соцсети и объявления в Telegram. Более того, если и удается таких "добровольцев" найти, то отсутствие специального образования не является препятствием для трудоустройства. Это создает дополнительные угрозы для работы атомной электростанции.

Как говорится в сообщении, многие украинские атомщики, которые работали на ЗАЭС, не подписали новые контракты с оккупационными властями, однако враг пытается склонить их к сотрудничеству.

Запорожская атомная электростанция должна как можно быстрее вернуться под контроль Украины. Это станет залогом безопасности не только нашей Украины, но и всего мира, - отмечают в Центре национального сопротивления.

Напомним

Все шесть реакторных блоков Запорожской атомной электростанции впервые с конца 2022 года находятся в состоянии холодной остановки, что повышает общую безопасность объекта, отмечают в Международном агентстве по атомной энергии.