ЕС планирует выделить в этом году 21 млрд евро военной поддержки Украине - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

Европейский союз и страны-члены ЕС в целом предоставили Украине 28 млрд евро военной поддержки. В этом году планируется предоставить еще 21 млрд евро, заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает УНН.

За два года войны Европейский союз и страны-члены ЕС предоставили в целом военной поддержки на сумму 28 млрд евро. Эта поддержка будет расти и продолжает расти. На этот год мы планируем предоставить 21 млрд евро - сказал Домбровскис.

Он также отметил, что ЕС продолжает усилия, чтобы до конца года предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов.

Напомним

Украина получит 4,5 млрд евро от ЕС в марте и 1,5 млрд евро в апреле как первые транши в рамках программы Ukraine Facility.

Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль