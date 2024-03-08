Перший транш допомоги Україні у розмірі 4,5 млрд євро надійде вже у березні - віце-президент Єврокомісії
Київ • УНН
Україна отримає 4,5 млрд євро від ЄС у березні та 1,5 млрд євро у квітні як перші транші в рамках програми Ukraine Facility.
Перший транш в рамках Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро Україна отримає у березні. Другий транш розміром 1,5 млрд євро Україна отримає у квітні, заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає УНН.
"Зазначу, що ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility. Ми розробили його на 4 роки і будемо вважати, що цей механізм надасть передбачуваний і прогнозований фінансовий потік в рамках фінансування України, починаючи з цього року і до 2027 на загальну суму 50 млрд євро. Можу сказати, що перший транш цієї допомоги надійде вже у березні. Він буде 4,5 млрд євро, а вже невдовзі, у квітні, за ним надійде 1,5 млрд євро", - сказав Домбровскіс.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що перший транш в рамках Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро Україна очікує отримати вже у березні. Також у другій половині березня очікується перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 900 млн доларів.