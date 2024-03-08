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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первый транш помощи Украине в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте - вице-президент Еврокомиссии

Первый транш помощи Украине в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте - вице-президент Еврокомиссии

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 15:29  •  8033 просмотра

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Украина получит 4,5 млрд евро от ЕС в марте и 1,5 млрд евро в апреле как первые транши в рамках программы Ukraine Facility.

Первый транш в рамках Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро Украина получит в марте. Второй транш размером 1,5 млрд евро Украина получит в апреле, заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает УНН.

"Отмечу, что мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility. Мы разработали его на 4 года и будем считать, что этот механизм предоставит предсказуемый и прогнозируемый финансовый поток в рамках финансирования Украины, начиная с этого года и до 2027 на общую сумму 50 млрд евро. Могу сказать, что первый транш этой помощи поступит уже в марте. Он будет 4,5 млрд евро, а уже вскоре, в апреле, за ним поступит 1,5 млрд евро", - сказал Домбровскис.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что первый транш в рамках Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро Украина ожидает получить уже в марте. Также во второй половине марта ожидается первый транш от Международного валютного фонда в размере 900 млн долларов.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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