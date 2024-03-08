ukenru
Рубрики
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 13:35  •  4339 просмотра

Read in English

Украина ожидает в марте 2024 года получить от Европейской Комиссии переговорные рамки по вступлению в ЕС. Украинское правительство выполнило необходимые рекомендации.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль поздравил исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, упомянув об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС и отметил, что Украина выполнила необходимые законы, поэтому ожидает начала самих переговоров.

Об этом передает УНН с ссылкой на официальную страницу премьер-министра Украины.

Спасибо за масштабную поддержку, прежде всего - это решение Европейского совета об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС. (...) Мы ожидаем озвучивания рамок для переговоров, а также - непосредственно начала переговоров. 

- сказал Премьер-министр Украины
Image

Денис Шмыгаль подчеркнул, что украинском правительстве мотивированы, нацелены работать дальше.

У нас широкий круг вопросов для обсуждения, начиная от финансовой поддержки и взаимодействия, заканчивая торговыми вопросами: продолжением беспошлинной торговли, введением других безвизов для Украины, как мы их называем, в сфере торговли. Это и соглашение АКА, это и внесение изменений в 29 статью нашего соглашения об ассоциации

- отметил премьер.

Шмыгаль напомнил, что Украина активно выполняет необходимые "домашние задания": семь рекомендаций, и 4 необходимых закона - все, по словам премьер-министра уже выполнено.

Image

Напомним,

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку ЕС Украины, которая мужественно отражает жестокую и незаконную агрессию России, и отстаивает будущее Украины в Европе.

Украина имеет четкий план действий и первые результаты по доступу к замороженным российским активам на сумму около 300 миллиардов евро, чтобы профинансировать расходы на восстановление, - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
kievКиев
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  34663 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  36550 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  46419 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  68346 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  62215 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  106856 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
07.03.24  •  108876 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  108052 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109164 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130516 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

  •  4339 просмотра
Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

  •  5923 просмотра
На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

  •  8012 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

  •  8099 просмотра
Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР

Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР

  •  8883 просмотра
россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА

россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА

  •  8576 просмотра
На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

  •  6842 просмотра
В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

  •  9868 просмотра
В половине областей Украины начали посевную кампанию

В половине областей Украины начали посевную кампанию

  •  8055 просмотра
С начала войны Канада приютила более 248 тысяч украинцев по программе CUAET

С начала войны Канада приютила более 248 тысяч украинцев по программе CUAET

  •  6978 просмотра

Популярные

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  72015 просмотра
ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

  •  36357 просмотра
Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

  •  103870 просмотра
НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

  •  66457 просмотра
В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

  •  45626 просмотра

Публикации

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  72015 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

  •  68346 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  140398 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  145995 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  174990 просмотра

Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

Украина ожидает в марте 2024 года получить от Европейской Комиссии переговорные рамки по вступлению в ЕС. Украинское правительство выполнило необходимые рекомендации.

политика •   •  4339 просмотра
Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

По словам президента Зеленского, дальнобойное вооружение может изменить ход войны, позволив Украине противостоять российской дальнобойной артиллерии и заставить их отступить с оккупированных территорий.

Война •   •  5923 просмотра
Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

российские войска намеренно атаковали спасателей ударом беспилотника в Харьковской области, повредив пожарную машину.

Война •   •  8012 просмотра
На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

Президент Украины Зеленский прибыл на встречу с президентом Турции Эрдоганом, чтобы обсудить расширение Черноморской зерновой инициативы.

политика •   •  8099 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР

Беглый олигарх Константин Жеваго готовит масштабную дискредитационную кампанию против Государственного бюро расследований, которое расследует его вероятные попытки довести до банкротства Полтавский горно-обогатительный комбинат, чтобы сохранить свои личные активы и избежать финансовых обязательств.

Экономика •   •  8883 просмотра
Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР

россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА

По данным украинских властей, в результате атаки российского беспилотника на село Ольговка Херсонской области один человек погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  8576 просмотра
россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА

На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

В Николаевской области заработала мобильная аптека, которая обеспечит доступ к лекарствам, в том числе по программе "Доступные лекарства", для жителей пяти прифронтовых населенных пунктов.

Здоровье •   •  6842 просмотра
На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

После высокого уровня загрязнения утром, качество воздуха в Киеве вернулось к нормальному уровню, низкий уровень загрязнения наблюдался до 14:30 по данным городской администрации.

Общество •   •  9868 просмотра
В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

В половине областей Украины начали посевную кампанию

Около половины областей Украины начали сев пшеницы, ячменя, гороха и овса, наибольшие площади уже засеяны в Одесской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Экономика •   •  8055 просмотра
В половине областей Украины начали посевную кампанию

С начала войны Канада приютила более 248 тысяч украинцев по программе CUAET

С начала войны Канада приняла более 248 тысяч украинских беженцев в рамках CUAET. Всего правительство Канады получило более 1,2 млн заявок на эту визу, из которых утвердило более 960 тысяч.

Общество •   •  6978 просмотра
С начала войны Канада приютила более 248 тысяч украинцев по программе CUAET