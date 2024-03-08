Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль поздравил исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, упомянув об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС и отметил, что Украина выполнила необходимые законы, поэтому ожидает начала самих переговоров.

Об этом передает УНН с ссылкой на официальную страницу премьер-министра Украины.

Спасибо за масштабную поддержку, прежде всего - это решение Европейского совета об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС. (...) Мы ожидаем озвучивания рамок для переговоров, а также - непосредственно начала переговоров. - сказал Премьер-министр Украины

Денис Шмыгаль подчеркнул, что украинском правительстве мотивированы, нацелены работать дальше.

У нас широкий круг вопросов для обсуждения, начиная от финансовой поддержки и взаимодействия, заканчивая торговыми вопросами: продолжением беспошлинной торговли, введением других безвизов для Украины, как мы их называем, в сфере торговли. Это и соглашение АКА, это и внесение изменений в 29 статью нашего соглашения об ассоциации - отметил премьер.

Шмыгаль напомнил, что Украина активно выполняет необходимые "домашние задания": семь рекомендаций, и 4 необходимых закона - все, по словам премьер-министра уже выполнено.

Напомним,

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку ЕС Украины, которая мужественно отражает жестокую и незаконную агрессию России, и отстаивает будущее Украины в Европе.

Украина имеет четкий план действий и первые результаты по доступу к замороженным российским активам на сумму около 300 миллиардов евро, чтобы профинансировать расходы на восстановление, - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.