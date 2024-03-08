Україна очікує на переговорну рамку від Єврокомісії вже у березні 2024 року – Шмигаль
Київ • УНН
Україна очікує у березні 2024 року отримати від Європейської Комісії переговорні рамки щодо вступу у ЄС. Український уряд виконав необхідні рекомендації.
Глава українського уряду Денис Шмигаль привітав виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, згадавши про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС та зазначив, що Україна виконала необхідні закони, тому очікує початку самих перемовин.
Про це передає УНН із посиланням на офіційну сторінку прем‘єр-міністра України.
Дякую за масштабну підтримку, перш за все – це рішення Європейської ради про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС. (..) Ми очікуємо озвучення рамок для перемовин, а також – безпосередньо початку перемовин.
Денис Шмигаль підкреслив, що українському уряді вмотивовані, націлені працювати далі.
В нас широчезне коло питань для обговорення, починаючи від фінансової підтримки і взаємодії, завершуючи торгівельними питаннями: продовженням безмитної торгівлі, запровадженням інших безвізів для України, як ми їх називаємо, у сфері торгівлі. Це і угода АКА, це і внесення змін до 29 статті нашої угоди про асоціацію
Шмигаль нагадав, що Україна активно виконує необхідні "домашні завдання": сім рекомендацій, і 4 необхідні закони – все, за словами прем’єр-міністра вже виконано.
Нагадаємо
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку ЄС України, яка мужньо відбиває жорстоку і незаконну агресію росії, і відстоює майбутнє України в Європі.
Україна має чіткий план дій і перші результати щодо доступу до заморожених російських активів на суму близько 300 мільярдів євро, щоб профінансувати витрати на відновлення, - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.