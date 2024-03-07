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Шмигаль щодо доступу до заморожених активів рф: "Маємо чіткий план дій та перші результати"

Київ • УНН

 • 83507 перегляди

Україна має чіткий план дій і перші результати щодо доступу до заморожених російських активів на суму близько 300 мільярдів євро, щоб профінансувати витрати на відновлення.

Шмигаль щодо доступу до заморожених активів рф: "Маємо чіткий план дій та перші результати"

На відбудову  України знадобиться щонайменше 486 млрд дол.  Основним джерелом відновлення мають стати заморожені активи рф. Україна має чіткий план дій та перші результати щодо доступу до них, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН

 Деталі

Він повідомив, що відбулась важлива нарада щодо конфіскації російських заморожених активів за участі Мінюсту, МЗС, Мінфіну, Мінекономіки та НБУ.  На засіданні обговорили плани по роботі над конфіскацією активів рф з "Групою семи", ЄС та Бельгією. 

За словами Шмигаля, у країнах-партнерах заморожено близько 300 млрд євро російських суверенних активів. 

Наша ціль та позиція однозначна – доступ до всіх цих активів. Посилюємо нашу юридичну позицію та готуємо необхідні правові механізми. Маємо чіткий план дій та перші результати

- повідомив Шмигаль у соцмережах.

Як вказав Шмигаль, уряд разом зі Світовим банком порахував, що відновлення України буде коштувати щонайменше 486 млрд доларів. Активи країни-агресора мають стати основним джерелом відновлення, вказав прем'єр. 

Активи рф не замінять американську допомогу Україні - глава Мінфіну США01.03.24, 14:30 • 23286 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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