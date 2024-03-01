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Активи рф не замінять американську допомогу Україні - глава Мінфіну США

Київ • УНН

 • 23286 перегляди

Глава Мінфіну США заявила, що конфісковані російські активи не можуть замінити терміново необхідну американську допомогу Україні, яка була затримана в Конгресі.

Активи рф не замінять американську допомогу Україні - глава Мінфіну США

Будь-який план щодо конфіскації чи монетизації заморожених російських активів на 300 млрд доларів на користь України не може розглядатися як заміна терміново необхідної допомоги, яка була затримана у Конгресі. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Я не бачу реальної заміни виділення Конгресом Україні допомоги, якої вона потребує цього року. Я не думаю, що хтось зможе заповнити цю прогалину

- сказала Джанет Єллен.

Деталі

Вона також зазначила, що хоча Європейський Союз запропонував Україні "дуже значне фінансування", а Японія також зробила свій внесок, "загальна сума видається недостатньою. Ці кошти можуть допомогти країні впоратися із ситуацією в найближчому майбутньому, поки Київ очікує на більш комплексну допомогу, зазначила вона.

Понад 60 мільярдів доларів із запропонованої екстреної допомоги США Україні застрягли в Конгресі на місяці, оскільки лідери республіканців намагаються змусити президента Джо Байдена здійснити імміграційну політику. Єллен попередила, що без допомоги Україна може зіткнутися з серйозними труднощами.

Єллен визнала занепокоєність Європи, але сказала, що її колеги відкриті для співпраці з США.

Почувши, що ми вважаємо, що існує хороше міжнародне обґрунтування, що ми можемо шукати альтернативи, щоб спробувати пом’якшити різні ризики, вони, звичайно, готові працювати з нами,

- сказала вона.

Нагадаємо

Міністр фінансів США закликала фінансових лідерів G20 знайти спосіб передати заморожені російські активи на суму 300 мільярдів доларів Україні для зміцнення її оборони та відновлення після війни.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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