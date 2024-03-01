Активи рф не замінять американську допомогу Україні - глава Мінфіну США
Київ • УНН
Глава Мінфіну США заявила, що конфісковані російські активи не можуть замінити терміново необхідну американську допомогу Україні, яка була затримана в Конгресі.
Будь-який план щодо конфіскації чи монетизації заморожених російських активів на 300 млрд доларів на користь України не може розглядатися як заміна терміново необхідної допомоги, яка була затримана у Конгресі. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Я не бачу реальної заміни виділення Конгресом Україні допомоги, якої вона потребує цього року. Я не думаю, що хтось зможе заповнити цю прогалину
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Вона також зазначила, що хоча Європейський Союз запропонував Україні "дуже значне фінансування", а Японія також зробила свій внесок, "загальна сума видається недостатньою. Ці кошти можуть допомогти країні впоратися із ситуацією в найближчому майбутньому, поки Київ очікує на більш комплексну допомогу, зазначила вона.
Понад 60 мільярдів доларів із запропонованої екстреної допомоги США Україні застрягли в Конгресі на місяці, оскільки лідери республіканців намагаються змусити президента Джо Байдена здійснити імміграційну політику. Єллен попередила, що без допомоги Україна може зіткнутися з серйозними труднощами.
Єллен визнала занепокоєність Європи, але сказала, що її колеги відкриті для співпраці з США.
Почувши, що ми вважаємо, що існує хороше міжнародне обґрунтування, що ми можемо шукати альтернативи, щоб спробувати пом’якшити різні ризики, вони, звичайно, готові працювати з нами,
Нагадаємо
Міністр фінансів США закликала фінансових лідерів G20 знайти спосіб передати заморожені російські активи на суму 300 мільярдів доларів Україні для зміцнення її оборони та відновлення після війни.