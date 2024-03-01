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Активы рф не заменят американскую помощь Украине - глава Минфина США

Активы рф не заменят американскую помощь Украине - глава Минфина США

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 12:30  •  12554 просмотра

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Глава Минфина США заявила, что конфискованные российские активы не могут заменить срочно необходимую американскую помощь Украине, которая была задержана в Конгрессе.

Любой план по конфискации или монетизации замороженных российских активов на 300 млрд долларов в пользу Украины не может рассматриваться как замена срочно необходимой помощи, которая была задержана в Конгрессе. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Я не вижу реальной замены выделения Конгрессом Украине помощи, в которой она нуждается в этом году. Я не думаю, что кто-то сможет заполнить этот пробел

- сказала Джанет Йеллен.

Детали

Она также отметила, что хотя Европейский Союз предложил Украине "очень значительное финансирование", а Япония также сделала свой вклад, "общая сумма представляется недостаточной. Эти средства могут помочь стране справиться с ситуацией в ближайшем будущем, пока Киев ожидает более комплексной помощи, отметила она.

Более 60 миллиардов долларов из предложенной экстренной помощи США Украине застряли в Конгрессе на месяцы, поскольку лидеры республиканцев пытаются заставить президента Джо Байдена осуществить иммиграционную политику. Йеллен предупредила, что без помощи Украина может столкнуться с серьезными трудностями.

Йеллен признала обеспокоенность Европы, но сказала, что ее коллеги открыты для сотрудничества с США.

Услышав, что мы считаем, что существует хорошее международное обоснование, что мы можем искать альтернативы, чтобы попытаться смягчить различные риски, они, конечно, готовы работать с нами,

- сказала она.

Напомним

Министр финансов США призвала финансовых лидеров G20 найти способ передать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов Украине для укрепления ее обороны и восстановления после войны.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Активи рф не замінять американську допомогу Україні - глава Мінфіну США
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