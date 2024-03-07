ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 11:38  •  6272 просмотра

Read in English

Украина имеет четкий план действий и первые результаты по доступу к замороженным российским активам на сумму около 300 миллиардов евро, чтобы профинансировать расходы на восстановление.

На восстановление  Украины понадобится не менее 486 млрд долл.  Основным источником восстановления должны стать замороженные активы рф. Украина имеет четкий план действий и первые результаты по доступу к ним, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН

 Детали

Он сообщил, что состоялось важное совещание по конфискации российских замороженных активов с участием Минюста, МИД, Минфина, Минэкономики и НБУ.  На заседании обсудили планы по работе над конфискацией активов рф с "Группой семи", ЕС и Бельгией. 

По словам Шмыгаля, в странах-партнерах заморожено около 300 млрд евро российских суверенных активов. 

Наша цель и позиция однозначна - доступ ко всем этим активам. Усиливаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты

- сообщил Шмыгаль в соцсетях.

Как указал Шмыгаль, правительство вместе со Всемирным банком посчитало, что восстановление Украины будет стоить не менее 486 млрд долларов. Активы страны-агрессора должны стать основным источником восстановления, указал премьер. 

Активы рф не заменят американскую помощь Украине - глава Минфина США1 марта 2024, 12:30 • 21416 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаЭкономикаПолитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
g7G7
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
belgiyaБельгия
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  20560 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  43438 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  116877 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  131363 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  123391 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  116966 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115041 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109096 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  173954 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  215822 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Новости по теме
Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

  •  6272 просмотра
Фон дер Ляйен: путина ждет военный трибунал

Фон дер Ляйен: путина ждет военный трибунал

  •  5582 просмотра
В Японии обеспокоены, что Китай и россия значительно укрепили свои военные связи за последние годы

В Японии обеспокоены, что Китай и россия значительно укрепили свои военные связи за последние годы

  •  5314 просмотра
Законопроект о мобилизации может быть принят до конца марта - Стефанчук

Законопроект о мобилизации может быть принят до конца марта - Стефанчук

  •  9362 просмотра
москва вызвала посла США в россии: угрожала выслать дипломатов за "вмешательство во внутренние дела рф"

москва вызвала посла США в россии: угрожала выслать дипломатов за "вмешательство во внутренние дела рф"

  •  5200 просмотра
Удар рф по Волчанску: чрезвычайники спасли котика

Удар рф по Волчанску: чрезвычайники спасли котика

  •  8135 просмотра
Враг обстрелял кассетными боеприпасами поселок на Запорожье: есть раненый

Враг обстрелял кассетными боеприпасами поселок на Запорожье: есть раненый

  •  9310 просмотра
Благотворители устроили семьям ветеранов и погибших воинов поездку на Закарпатье

Благотворители устроили семьям ветеранов и погибших воинов поездку на Закарпатье

  •  7854 просмотра
"россияне продуцируют свои беспилотники, но это их не спасет" - СБУ

"россияне продуцируют свои беспилотники, но это их не спасет" - СБУ

  •  11243 просмотра
ВСУ сорвали штурм оккупантов в Новомихайловке, уничтожив 12 единиц техники

ВСУ сорвали штурм оккупантов в Новомихайловке, уничтожив 12 единиц техники

  •  12247 просмотра

Популярные

В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

  •  95364 просмотра
российская дезинформация утверждает, что Украина планирует депортировать харьковчан - SPRAVDI

российская дезинформация утверждает, что Украина планирует депортировать харьковчан - SPRAVDI

  •  65635 просмотра
В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев

В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев

  •  80208 просмотра
В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам

В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам

  •  103446 просмотра
Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне

Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне

  •  102095 просмотра

Публикации

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  51044 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  133829 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  159621 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  165395 просмотра
У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали

У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали

4 марта 2024, 09:40  •  235326 просмотра

Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

Украина имеет четкий план действий и первые результаты по доступу к замороженным российским активам на сумму около 300 миллиардов евро, чтобы профинансировать расходы на восстановление.

Война •   •  6272 просмотра
Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

Фон дер Ляйен: путина ждет военный трибунал

путина преследуют за военные преступления, и он предстанет перед военным трибуналом, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Война •   •  5582 просмотра
Фон дер Ляйен: путина ждет военный трибунал

В Японии обеспокоены, что Китай и россия значительно укрепили свои военные связи за последние годы

Япония серьезно обеспокоена более тесным военным сотрудничеством между Китаем и россией в свете собственной безопасности и безопасности региона.

Новости Мира •   •  5314 просмотра
В Японии обеспокоены, что Китай и россия значительно укрепили свои военные связи за последние годы

Законопроект о мобилизации может быть принят до конца марта - Стефанчук

Законопроект о мобилизации, к которому поступило 4 195 поправок, может быть принят Верховной Радой Украины до конца марта после доработки в комитете и юридическом управлении.

Война •   •  9362 просмотра
Законопроект о мобилизации может быть принят до конца марта - Стефанчук

москва вызвала посла США в россии: угрожала выслать дипломатов за "вмешательство во внутренние дела рф"

россия вызвала главу дипломатической миссии США в Москве и предупредила о вероятном вмешательстве США во внутренние дела россии через образовательные и культурные организации, угрожая выслать причастных сотрудников и прекратить такие действия.

Новости Мира •   •  5200 просмотра
москва вызвала посла США в россии: угрожала выслать дипломатов за "вмешательство во внутренние дела рф"

Удар рф по Волчанску: чрезвычайники спасли котика

В Волчанске чрезвычайники спасли кота, хозяйка которого погибла, когда в ее дом попала управляемая авиабомба рф.

Война •   •  8135 просмотра
Удар рф по Волчанску: чрезвычайники спасли котика

Враг обстрелял кассетными боеприпасами поселок на Запорожье: есть раненый

Один человек получил ранения, когда враг обстрелял кассетными боеприпасами село Беленькое в Запорожской области.

Война •   •  9310 просмотра
Враг обстрелял кассетными боеприпасами поселок на Запорожье: есть раненый

Благотворители устроили семьям ветеранов и погибших воинов поездку на Закарпатье

Благотворители устроили семьям ветеранов и погибших воинов поездку на Закарпатье.

Общество •   •  7854 просмотра
Благотворители устроили семьям ветеранов и погибших воинов поездку на Закарпатье

"россияне продуцируют свои беспилотники, но это их не спасет" - СБУ

Представитель СБУ заявил, что попытки россии создать собственные морские беспилотники не спасут ее, а лишь увеличат количество законных целей для Украины в Черном море.

Война •   •  11243 просмотра
"россияне продуцируют свои беспилотники, но это их не спасет" - СБУ

ВСУ сорвали штурм оккупантов в Новомихайловке, уничтожив 12 единиц техники

Вооруженные силы Украины сорвали наступление российских войск в Новомихайловке, уничтожив 12 единиц вражеской бронетехники, в том числе 4 танка.

Война •   •  12247 просмотра
ВСУ сорвали штурм оккупантов в Новомихайловке, уничтожив 12 единиц техники