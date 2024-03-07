Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"
Киев • УНН
Украина имеет четкий план действий и первые результаты по доступу к замороженным российским активам на сумму около 300 миллиардов евро, чтобы профинансировать расходы на восстановление.
На восстановление Украины понадобится не менее 486 млрд долл. Основным источником восстановления должны стать замороженные активы рф. Украина имеет четкий план действий и первые результаты по доступу к ним, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Он сообщил, что состоялось важное совещание по конфискации российских замороженных активов с участием Минюста, МИД, Минфина, Минэкономики и НБУ. На заседании обсудили планы по работе над конфискацией активов рф с "Группой семи", ЕС и Бельгией.
По словам Шмыгаля, в странах-партнерах заморожено около 300 млрд евро российских суверенных активов.
Наша цель и позиция однозначна - доступ ко всем этим активам. Усиливаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты
Как указал Шмыгаль, правительство вместе со Всемирным банком посчитало, что восстановление Украины будет стоить не менее 486 млрд долларов. Активы страны-агрессора должны стать основным источником восстановления, указал премьер.
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