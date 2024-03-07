Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

На восстановление Украины понадобится не менее 486 млрд долл. Основным источником восстановления должны стать замороженные активы рф. Украина имеет четкий план действий и первые результаты по доступу к ним, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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Он сообщил, что состоялось важное совещание по конфискации российских замороженных активов с участием Минюста, МИД, Минфина, Минэкономики и НБУ. На заседании обсудили планы по работе над конфискацией активов рф с "Группой семи", ЕС и Бельгией.

По словам Шмыгаля, в странах-партнерах заморожено около 300 млрд евро российских суверенных активов.

Наша цель и позиция однозначна - доступ ко всем этим активам. Усиливаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты - сообщил Шмыгаль в соцсетях.

Как указал Шмыгаль, правительство вместе со Всемирным банком посчитало, что восстановление Украины будет стоить не менее 486 млрд долларов. Активы страны-агрессора должны стать основным источником восстановления, указал премьер.

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