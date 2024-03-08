В Україну прибув віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
Київ • УНН
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку ЄС України, яка мужньо відбиває жорстоку і незаконну агресію росії, і відстоює майбутнє України в Європі.
У п'ятницю, 8 березня, до Києва приїхав віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс. Про це політик повідомив у соцмережі X, передає УНН.
Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль. Їхнє майбутнє в Європі
Доповнення
Віцепрезидент Європейської комісії у січні заявляв, що західні союзники повинні зосередити свої зусилля на зупинці вторгнення росії в Україну, інакше москва і надалі намагатиметься розширюватися за межі своїх кордонів.