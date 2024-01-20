"Якщо ми не зупинимо росію, існують перспективи того, що рф може піти далі"- віцепрезидент Єврокомісії

Західні союзники повинні зосередити свої зусилля на зупинці вторгнення росії в Україну, інакше москва і надалі намагатиметься розширюватися за межі своїх кордонів, заявив у п'ятницю віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Моє найбільше занепокоєння викликає продовження російської агресії проти України. Якщо ми не зупинимо росію, існують перспективи того, що росія може піти далі і розпочати нові агресивні війни, і вони відкрито про це говорять - заявив віцепрезидент Єврокомісії у Давосі.

Домбровскіс, який відповідає за торговельну політику Європейського Союзу, попередив про складний 2024 рік, враховуючи війну в Україні та напруженість на Близькому Сході.

За його словами, бойові дії в регіонах можуть порушити торгівлю та ланцюги поставок, навіть незважаючи на те, що глобальний прогноз Світової організації торгівлі на рівні 3,3% на 2024 рік є "досить позитивним". Однак, "існують певні ризики, які ми повинні враховувати", вказав Домбровскіс.

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