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"Якщо ми не зупинимо росію, існують перспективи того, що рф може піти далі"- віцепрезидент Єврокомісії

"Якщо ми не зупинимо росію, існують перспективи того, що рф може піти далі"- віцепрезидент Єврокомісії

Київ • УНН

 • 106241 перегляди

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс попереджає, що Захід повинен зупинити вторгнення росії в Україну, щоб запобігти подальшій агресії.

Західні союзники повинні зосередити свої зусилля на зупинці вторгнення росії в Україну, інакше москва і надалі намагатиметься розширюватися за межі своїх кордонів, заявив у п'ятницю віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg

Моє найбільше занепокоєння викликає продовження російської агресії проти України. Якщо ми не зупинимо росію, існують перспективи того, що росія може піти далі і розпочати нові агресивні війни, і вони відкрито про це говорять

- заявив віцепрезидент Єврокомісії у Давосі.

Домбровскіс, який відповідає за торговельну політику Європейського Союзу, попередив про складний 2024 рік, враховуючи війну в Україні та напруженість на Близькому Сході.

За його словами, бойові дії в регіонах можуть порушити торгівлю та ланцюги поставок, навіть незважаючи на те, що глобальний прогноз Світової організації торгівлі на рівні 3,3% на 2024 рік є "досить позитивним". Однак, "існують певні ризики, які ми повинні враховувати", вказав Домбровскіс.

Цивільному населенню заходу слід готуватися до конфлікту з росією - голова військового комітету НАТО19.01.24, 12:31 • 25407 переглядiв

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