"Если мы не остановим россию, существуют перспективы того, что рф может пойти дальше"- вице-президент Еврокомиссии
Киев • УНН
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис предупреждает, что Запад должен остановить вторжение россии в Украину, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию.
Западные союзники должны сосредоточить свои усилия на остановке вторжения россии в Украину, иначе москва и в дальнейшем будет пытаться расширяться за пределы своих границ, заявил в пятницу вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Мое наибольшее беспокойство вызывает продолжение российской агрессии против Украины. Если мы не остановим Россию, существуют перспективы того, что Россия может пойти дальше и начать новые агрессивные войны, и они открыто об этом говорят
Домбровскис, который отвечает за торговую политику Европейского Союза, предупредил о сложном 2024 году, учитывая войну в Украине и напряженность на Ближнем Востоке.
По его словам, боевые действия в регионах могут нарушить торговлю и цепи поставок, даже несмотря на то, что глобальный прогноз Всемирной торговой организации на уровне 3,3% на 2024 год является "достаточно позитивным". Однако, "существуют определенные риски, которые мы должны учитывать", указал Домбровскис.
Гражданскому населению запада следует готовиться к конфликту с россией - глава военного комитета НАТО19 январь 2024, 10:31 • 21321 просмотр
"Если мы не остановим россию, существуют перспективы того, что рф может пойти дальше"- вице-президент Еврокомиссии
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис предупреждает, что Запад должен остановить вторжение россии в Украину, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию.
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