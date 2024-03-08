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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

В Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 10:00  •  14669 просмотра

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Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку ЕС Украины, которая мужественно отражает жестокую и незаконную агрессию России, и отстаивает будущее Украины в Европе.

В пятницу, 8 марта, в Киев приехал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Об этом политик сообщил в соцсети X, передает УНН

Большая честь вернуться в Украину, которая мужественно дает отпор жестокой и незаконной агрессии россии, как и снова выразить непоколебимую поддержку Евросоюзу. Украина, ее народ, уже сделали свой четкий выбор, что бы ни имел в виду Кремль.  Их будущее в Европе 

- написал Домбровскис.

Дополнение 

 Вице-президент Европейской комиссии в январе заявлял, что западные союзники должны сосредоточить свои усилия на остановке вторжения россии в Украину, иначе москва и в дальнейшем будет пытаться расширяться за пределы своих границ. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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