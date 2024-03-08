ЄС планує виділити у цьому році 21 млрд євро військової підтримки Україні - віце-президент Єврокомісії Домбровскіс
Київ • УНН
Військова підтримка України зростатиме: цього року ЄС та його країни-члени планують надати Україні додатково 21 мільярд євро.
Європейський союз і країни-члени ЄС загалом надали Україні 28 млрд євро військової підтримки. У цьому році планується надати ще 21 млрд євро, заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає УНН.
За два роки війни Європейський союз і країни-члени ЄС надали загалом військової підтримки на суму 28 млрд євро. Ця підтримка буде зростати і продовжує зростати. На цей рік ми плануємо надати 21 млрд євро
Він також зазначив, що ЄС продовжує зусилля, щоб до кінця року надати України 1 млн артилерійських снарядів.
Нагадаємо
Україна отримає 4,5 млрд євро від ЄС у березні та 1,5 млрд євро у квітні як перші транші в рамках програми Ukraine Facility.
Україна очікує на переговорну рамку від Єврокомісії вже у березні 2024 року – Шмигаль08.03.24, 15:35 • 19079 переглядiв