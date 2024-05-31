ЕС ввел санкции против 9 человек из КНДР за поддержку войны рф в Украине

Совет ЕС ввел санкции против девяти физических и юридических лиц причастных к деятельности КНДР по поддержке агрессивной войны россии против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, передает УНН.

Сегодня Совет ЕС ввел санкции в отношении еще шести физических и трех юридических лиц в связи с деятельностью Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в обход санкций, что может генерировать средства для ее незаконных ядерных и баллистических ракетных программ, в нарушение и с вопиющим пренебрежением к соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, а также в связи с военной поддержкой, которую КНДР оказывает россии в агрессивной войне против Украины - говорится в заявлении Совета ЕС.

К лицам, попавшим в список, будет применено замораживание активов. Кроме того, запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, в пользу лиц из списка. Также для них будет действовать запрет на поездки в страны Европейского Союза.

Дополнение

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что россия имеет значительное влияние на войну в Украине, ведь именно Северная Корея и КНР поддерживают москву и обеспечивают ее военной помощью.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх указала, что в министерстве обороны США обеспокоены углублением отношений между КНДР и россией, что вместе с Ираном подпитывают рф на поле боя в Украине.

Добавим

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что в баллистических ракетах производства КНДР, которыми враг атаковал Украину, обнаружили почти 300 разнообразных компонентов микроэлектроники иностранного производства.

"По результатам работы специалистов института с представителями британского" Центра изучения вооруженных конфликтов " Conflict Armament Research (CAR) стал подготовлен Car отчет по исследованию частей и обломков вражеских ракет и ударных беспилотников. Так, только в одном объекте, идентифицированном как образец северокорейской баллистической ракеты, обнаружено 290 компонентов микроэлектроники иностранного производства. В подавляющем большинстве элементы обеспечивают навигацию ракеты, они произведены более 25 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване и т.д.", - отметил Рувин.