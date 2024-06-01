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Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ
G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих российские аналоговые системы SWIFT для обхода ограничений, поскольку в 2023 году их использование утроилось.
В Запорожье раздаются взрывы.
В Запорожье, Украина, были слышны взрывы из-за объявления в городе воздушной тревоги, связанной с возможными запусками ракет российскими стратегическими бомбардировщиками и ударными беспилотниками.
Байден предложил новый план по прекращению огня в Секторе Газа
Байден обнародовал новый план прекращения огня в Секторе Газа, предусматривающий поэтапный вывод израильских войск, Освобождение заложников и увеличение объема гуманитарной помощи в обмен на всеобъемлющее прекращение огня со стороны камасутра.
Бельгия против использования Украиной их оружия против целей в РФ
Бельгия не позволит Украине использовать бельгийское оружие для нанесения ударов по целям на территории России, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
В Виннице прогремели взрывы
Взрывы были слышны в Виннице во время воздушной тревоги из-за передвижения вражеских ударных беспилотников.
В возрасте 86 лет мать Мишель Обамы
Мать Мишель Обамы Мариан Шилдс Робинсон, которая жила в Белом доме, чтобы заботиться о своих внуках во время президентства Барака Обамы, умерла в возрасте 86 лет.
Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа
Байден сказал, что вердикт Трампа доказывает, что все в Америке равны перед законом, и Трампу были предоставлены все возможности защитить себя в суде.
На Киевщине работает ПВО
Силы противовоздушной обороны работают над поражением целей, вероятно, беспилотника, в Киевской области, что вызвало воздушную тревогу и призывы к жителям скрыться и соблюдать информационную тишину.
В Украину вернули из России пятерых депортированных детей-сирот
Пятеро депортированных детей-сирот из Николаевской области, которые выжили на линии фронта и были похищены россиянами под дулом пистолета, были возвращены в Украину из России командой save Ukraine.
В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии
Волонтер из Швейцарии был ранен во время российского обстрела Волчанска Харьковской области, когда выполнял гуманитарную миссию по эвакуации людей и животных из зон боевых действий.