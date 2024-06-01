Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ

G7 и Евросоюз работают над новым пакетом санкций в отношении России. Среди прочего, обсуждаются ограничения против банков, использующих Систему передачи финансовых сообщений Банку России — СПФС) - российский аналог SWIFT, сообщили источники Bloomberg, передает УНН.

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Вопрос находится на стадии обсуждения и страны Запада могут принять собственные меры.

Санкции могут применяться к банкам, которые используют СПФС для обхода ограничений, пишет Bloomberg. По данным агентства, использование системы выросло втрое в 2023 году, по сравнению с 2022-м. Ее используют более 150 иностранных банков в 20 странах, включая Китай, Беларусь, Армению, Таджикистан и Казахстан.

Bloomberg ранее сообщал, что Евросоюз обсуждает запрет СПФС на своей территории. По информации агентства, некоторые страны выступают против полного запрета, опасаясь, что это повлияет на "незаконные транзакции" и повредит отношениям с третьими странами.

Кроме этого, обсуждается введение ограничений в отношении банков из третьих стран, которые "помогают России обходить санкции", а также ужесточение требований к компаниям по проверке их "дочек" и цепочек поставок.

Система передачи финансовых сообщений была запущена в тестовом режиме в 2014 году. В 2017-м она заработала в полном объеме. В марте 2024 ЦБ сообщал, в отношении СПФС подключено 556 участников из 20 стран.

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