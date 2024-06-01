Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  103393 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  104789 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  108492 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  119782 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138812 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130906 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  202558 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112506 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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30 мая 2024, 08:04  •  188938 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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30 мая 2024, 06:46  •  90833 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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30 мая 2024, 11:38  •  202563 просмотра
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  191895 просмотра

Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ

G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих российские аналоговые системы SWIFT для обхода ограничений, поскольку в 2023 году их использование утроилось.

Экономика •   •  4939 просмотра
Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ

В Запорожье раздаются взрывы.

В Запорожье, Украина, были слышны взрывы из-за объявления в городе воздушной тревоги, связанной с возможными запусками ракет российскими стратегическими бомбардировщиками и ударными беспилотниками.

Война •   •  5047 просмотра
В Запорожье раздаются взрывы.

Байден предложил новый план по прекращению огня в Секторе Газа

Байден обнародовал новый план прекращения огня в Секторе Газа, предусматривающий поэтапный вывод израильских войск, Освобождение заложников и увеличение объема гуманитарной помощи в обмен на всеобъемлющее прекращение огня со стороны камасутра.

Война •   •  4821 просмотра
Байден предложил новый план по прекращению огня в Секторе Газа

Бельгия против использования Украиной их оружия против целей в РФ

Бельгия не позволит Украине использовать бельгийское оружие для нанесения ударов по целям на территории России, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Война •   •  4806 просмотра
Бельгия против использования Украиной их оружия против целей в РФ

В Виннице прогремели взрывы

Взрывы были слышны в Виннице во время воздушной тревоги из-за передвижения вражеских ударных беспилотников.

Общество •   •  4780 просмотра
В Виннице прогремели взрывы

В возрасте 86 лет мать Мишель Обамы

Мать Мишель Обамы Мариан Шилдс Робинсон, которая жила в Белом доме, чтобы заботиться о своих внуках во время президентства Барака Обамы, умерла в возрасте 86 лет.

Общество •   •  7484 просмотра
В возрасте 86 лет мать Мишель Обамы

Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа

Байден сказал, что вердикт Трампа доказывает, что все в Америке равны перед законом, и Трампу были предоставлены все возможности защитить себя в суде.

политика •   •  11228 просмотра
Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа

На Киевщине работает ПВО

Силы противовоздушной обороны работают над поражением целей, вероятно, беспилотника, в Киевской области, что вызвало воздушную тревогу и призывы к жителям скрыться и соблюдать информационную тишину.

Война •   •  13234 просмотра
На Киевщине работает ПВО

В Украину вернули из России пятерых депортированных детей-сирот

Пятеро депортированных детей-сирот из Николаевской области, которые выжили на линии фронта и были похищены россиянами под дулом пистолета, были возвращены в Украину из России командой save Ukraine.

Общество •   •  13455 просмотра
В Украину вернули из России пятерых депортированных детей-сирот

В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

Волонтер из Швейцарии был ранен во время российского обстрела Волчанска Харьковской области, когда выполнял гуманитарную миссию по эвакуации людей и животных из зон боевых действий.

Война •   •  12739 просмотра
В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии