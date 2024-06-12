Япония рассматривает возможность введения новых санкций в ответ на подозрения о поставках Китаем материалов военного назначения в рф. Об этом сообщает NHK, передает УНН.

Детали

В ответ на беспокойство относительно возможных поставок Китаем материалов военного назначения в рф, которая продолжает свое вторжение в Украину, японское правительство готовит санкции против организаций, подозреваемых в причастности к этим поставкам, включая отечественные компании.

По данным источников, Япония считает необходимым усилить давление на организации из третьих стран, подозреваемых в причастности к поставкам материалов, включая китайские компании. Этот шаг направлен на усиление давления на рф с целью препятствования ее военному вторжению.

Обсуждаются планы по включению групп, подозреваемых в причастности к запрету экспорта из Японии. После завершения разработки политики премьер-министр Фумио Кисида представит ее на саммите G7, который состоится в Италии 13 числа этого месяца.