США вводят санкции против иранских компаний, связанных с производством БпЛА и передачу их рф

США вводят санкции против иранских компаний и физического лица, связанных с производством беспилотников. Об этом сообщает Государственный департамент США, передает УНН.

Детали

Соединенные Штаты ввели санкции против 4 иранских юридических лиц и одного иранского физического лица, причастных к разработке, производству и распространению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти санкции направлены против тех, кто предоставляет БПЛА иранскому режиму, который передает их рф, тем самым способствуя продолжению войны.

Санкції США охоплюють чотири організації, пов'язані з компанією Раян Roshd Afzar, яка вже перебуває у санкційному списку США. Також потрапив під санкції іранський керівник Иран авиационной промышленности организации, дочірньої компанії Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану. Иранская авиастроительная промышленная компания ta Qods Aviation Industries, занимающаяся производством самолетов.

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