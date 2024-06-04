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США вводят санкции против иранских компаний, связанных с производством БпЛА и передачу их рф
США объявили санкции против японских компаний из-за разработки БпЛА и передачи их рф.
ЦАХАЛ сообщает о гибели четырех заложников, которых удерживала ХАМАС
Израиль сообщает о гибели четырех заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС в Газе с октября прошлого года.
Польша потратит более 760 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности в условиях вероятной российской угрозы
Польша потратит более 3 миллиардов злотых на укрепление кибербезопасности на фоне опасений потенциальных кибератак со стороны рф во время выборов в Европейский парламент.
Оккупанты распространяют дезинформацию о "провокации по инсценировке гибели мирных жителей" в Херсоне
Враг распространяет дезинформацию о запланированной провокации с целью инсценировать гибель мирных жителей в Херсоне, в то время как сами они представляют реальную угрозу городу, терроризируя мирных жителей и нападая на гражданские объекты уже больше года.
Ювелирная художественная композиция "Лавра небесная" будет представлена на выставке в Киеве
В Музее истории Киева откроется выставка под названием "Лавра Небесная", центральное место в которой займет ювелирная композиция Ирины Карповой "Лавра Небесная", посвященная истории и значению Киево-Печерской Лавры.
Пожар охватил склад площадью 2000 кв. м в Деснянском районе Киева
На складе площадью 2000 квадратных метров на улице Николая Закревского в Деснянском районе Киева произошел пожар, на место происшествия прибыли экстренные службы.
Вражеские беспилотники направляются в Черниговскую область
По данным ВС Украины, вражеские беспилотники движутся из Сумской области в сторону Черниговской.
Швейцария отклонила пакет помощи Украине на сумму 5,58 миллиарда долларов
Парламент Швейцарии отклонил предоставление Украине финансовой помощи в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,58 миллиарда долларов).
Мужская сборная Украины по футболу ничьей начала подготовку к Евро-2024
В товарищеском матче перед Евро-2024 сборные Украины и Германии по футболу сыграли в нулевую ничью.
Генштаб: на передовой произошло 124 боестолкновения. Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой
Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой: сообщается о 124 военных столкновениях, включая ракетные удары, авиаудары и более 2100 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.