США ввели санкции против 2 компаний из ЦАР за помощь ПКВ"вагнер"

США ввели санкции против организаций, поддерживающих злонамеренную деятельность рф в Африке. Об этом сообщает представитель Госдепартамента Америки Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

Сегодня Соединенные Штаты внесли в санкционный список 2 организации, базирующиеся в Центральноафриканской Республике (ЦАР), за их поддержку дестабилизирующей деятельности поддерживаемой рф группы "вагнера" в Африке.

Под санкции попали Mining Industries SARLU и Logistique Economique Etrangere SARLU, которые играли важную роль в обеспечении безопасности операций Wagner Group и незаконной добычи в ЦАР.

Группировка "вагнера" известна массовыми нарушениями прав человека и присвоением природных ресурсов во многих странах Африки. Эта прокси-военная сила кремля проводила боевые операции по всему миру, включая жестокую войну рф против Украины.

Сегодняшняя акция отражает наши постоянные усилия противостоять вредному и дестабилизирующему присутствию группы "вагнера" в Африке. Соединенные Штаты по-прежнему привержены сдерживанию и прекращению дестабилизирующей деятельности россии - заметил Мэтью Миллер.

США ужесточают санкции против ЧВК "Вагнера"