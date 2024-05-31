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США ввели санкції проти 2 компаній з ЦАР за допомогу ПКВ "вагнер"

США ввели санкції проти 2 компаній з ЦАР за допомогу ПКВ "вагнер"

Київ • УНН

 • 29747 перегляди

Сполучені Штати ввели санкції відносно двох організацій в Центральноафриканській Республіці за підтримку дестабілізуючої діяльності підтримуваного рф угруповання "вагнер" в Африці.

США запровадили санкції проти організацій, які підтримують зловмисну діяльність рф в Африці. Про це повідомляє представник Держдепартаменту Америки Метью Міллер, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Сполучені Штати внесли до санкційного списку 2 організації, що базуються в Центральноафриканській Республіці (ЦАР), за їх підтримку дестабілізуючої діяльності групи "вагнера", яка підтримується рф, в Африці.

Під санкції потрапили Mining Industries SARLU та Logistique Economique Etrangere SARLU, які відігравали важливу роль у забезпеченні безпеки операцій Wagner Group та незаконного видобутку в ЦАР.

Угрупування "вагнера" відоме масовими порушеннями прав людини та привласненням природних ресурсів у багатьох країнах Африки. Ця проксі-військова сила кремля проводила бойові операції по всьому світу, включаючи жорстоку війну рф проти України.

Сьогоднішня акція відображає наші постійні зусилля протистояти шкідливій і дестабілізуючій присутності групи "вагнера" в Африці. Сполучені Штати залишаються відданими стримуванню та припиненню дестабілізуючої діяльності росії

- зауважив Метью Міллер.

США посилюють санкції проти ПВК "Вагнера"22.12.22, 03:52 • 302604 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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