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США посилюють санкції проти ПВК "Вагнера"

США посилюють санкції проти ПВК "Вагнера"

Київ • УНН

 • 302604 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністерство торгівлі США оголосило про нові обмеження на експорт технологій для російської приватної військової компанії "Вагнера" з метою подальшого обмеження її спроможностей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Група "Вагнера" є однією з найвідоміших найманських організацій у світі, яка активно вчиняє звірства та порушує права людини по всій Україні", – сказав заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки Алан Естевес.

"Ми надсилаємо чіткий сигнал недержавним суб'єктам, які прагнуть підхопити естафету жорстокості від путінської армії, що хитається, що міністерство торгівлі США без вагань буде діяти проти них", – додав він.

Деталі

Зазначається, що відповідно до обмежень, ПВК "Вагнера" тепер будуть визначатися як "кінцевий користувач військового обладнання" і зазнає суттєвих обмежень, якщо спробує придбати будь-які технології, створені із залученням американського обладнання.

Нагадаємо 

Найманці ПВК “Ліга”, що входить до складу ПВК “Вагнер”, прибули на кордон з Україною з метою підготовки провокації.

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