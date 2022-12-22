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США ужесточают санкции против ЧВК "Вагнера"

США ужесточают санкции против ЧВК "Вагнера"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министерство торговли США объявило о новых ограничениях на экспорт технологий для российской частной военной компании "Вагнера" с целью дальнейшего ограничения ее способностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Группа "Вагнера" является одной из самых известных наманских организаций в мире, которая активно совершает зверства и нарушает права человека по всей Украине", – сказал заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес.

"Мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, стремящимся подхватить эстафету жестокости от шатающейся путинской армии, что министерство торговли США без колебаний будет действовать против них", – добавил он.

Детали

Отмечается, что согласно ограничениям, ЧВК "Вагнера" теперь будут определяться как "конечный пользователь военного оборудования" и испытает существенные ограничения, если попытается приобрести любые технологии, созданные с привлечением американского оборудования.

Напомним 

Наемники ЧВК “Лига”, входящая в состав ЧВК “Вагнер”, прибыли на границу с Украиной с целью подготовки провокации.

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