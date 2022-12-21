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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Вагнерівці" готують провокації на українсько-білоруському кордоні – Центр національного спротиву

"Вагнерівці" готують провокації на українсько-білоруському кордоні – Центр національного спротиву

Київ • УНН

 • 432165 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Найманці ПВК “Ліга”, що входить до складу ПВК “Вагнер”, прибули на кордон з Україною з метою підготовки провокації. Про це з посиланням на місцеве підпілля повідомляє Національний центр спротиву, передає УНН.

Деталі

За наданою інформацією, найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область) для виконання завдань. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами.

Цитата

«Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території білорусі нібито ЗСУ. Адже йдеться про саме тих найманців, які прибули до білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства “ГардСервіс”, де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як писав УНН, влада білорусі тимчасово обмежила в'їзд та перебування в прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойникського районів Гомельської області, що межує з Україною.

Українські Національні Новини

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