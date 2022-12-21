"Вагнеровцы" готовят провокации на украинско-белорусской границе - Центр национального сопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Наемники ЧВК “Лига”, входящей в состав ЧВИК “Вагнер”, прибыли на границу с Украиной с целью подготовки провокации. Об этом со ссылкой на местное подполье сообщает Национальный центр сопротивления, передает УНН.
Детали
По предоставленной информации, наемники разделены на две группы (80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки (Лоевский район, Гомельская область) для выполнения задач. В распоряжении групп находится легкобронированная техника и грузовые автомобили тентованные. Группы усилены инженерными подразделениями.
Цитата
«Одним из сценариев провокации является обстрел территории беларуси якобы ВСУ. Ведь речь идет именно о тех наемниках, которые прибыли в беларусь 20 сентября. Тогда на территорию белорусского частного охранного предприятия “ГардСервис”, где находились наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области», - говорится в сообщении.
Дополнение
Как писал УНН, власти беларуси временно ограничили въезд и пребывание в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, граничащей с Украиной.