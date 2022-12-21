білорусь обмежила доступ до трьох районів, що межують з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Влада білорусі тимчасово обмежила в'їзд та перебування в прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойникського районів Гомельської області, що межує з Україною. Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову, опубліковану на національному правовому інтернет-порталі рб.
Цитата
«Тимчасово обмежити в'їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойніцького районів Гомельської області», - йдеться у документі.
Зазначається, що тимчасові обмеження не поширюються на фізичних осіб, які прямують до прикордонної смуги:
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- Для виконання трудових (службових) обов'язків;
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- До місця проживання (місця перебування) і назад;
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- До місця проживання (місця перебування) близьких родичів і назад;
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- У виняткових випадках з дозволу голови державного прикордонного комітету рб або уповноваженої ним посадової особи
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Постанова набирає чинності після її офіційного опублікування. Як вказано на правовому порталі рб, дата набуття чинності постанови - 22.12.2022. Коли обмеження буде скасовано, не уточнюється.
Доповнення
За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", протягом вчорашнього дня, 20 грудня, фіксувалося перевезення танків, вантажівок та особового складу рф з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь – ближче до кордону з Україною.
Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що наразі сил та засобів росіян на території білорусі достатньо для проведення тактичних дій та рівень військової загрози зростає.