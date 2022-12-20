рфперебрасывает на юг беларуси технику, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными

Детали

По информации группы, сегодня, 20 декабря, в районе 5 утра с железнодорожной станции Полонка отправился эшелон с военной техникой из вс рф, которая дислоцировалась на полигоне "Обуз-Лесновский" (Барановичский рн.).

"В течение дня эшелон прошел: Березу, Жабинку, Дрогочин, Иваново и по нашим данным, прибыл в Лунинец (Брестская обл.). На платформах: 23 танка Т-80, 8 бензовозов, 9 грузовиков (Уралы и КамАЗы), 2 пассажирских и 7 грузовых вагонов. Эту информацию подтверждает железная дорога беларуси", - говорится в сообщении.

Кроме этого, группе также стало известно, что вчера, 19 декабря, на железнодорожной станции Заслоново (Витебская обл.) осуществлялась погрузка на платформы более 20 танков и около 16 Уралов вс рф, находившихся на полигоне "Лепельский". Позже эшелон отправился в направлении Орши и дальше на Осиповичи. Пунктом его назначения предварительно является Слуцк (Минская обл.), что также значительно ближе к границе с Украиной.

Известно также и о переброске третьего эшелона с техникой вс рф. Утром 20 декабря через Шклов (Могилевская обл.) прошел эшелон из: 20 БМП-2, 3 бензовоза, 7 Уралов, Мобильный Пункт Управления Связной (МПУС-К) на базе КамАЗ, 4 пассажирских вагона РЗ и 3 грузовых вагона. Он прошел через: Оршу, Могилев и Жлобин. В результате прибыл в Калинковичи (Гомельская обл.).

В настоящее время существует развилка:

Или технику вс рф с полигонов в северной и центральной части страны начинают перевозить в пограничные.

Или технику везут на очередные совместные учения вс рф и вс рб где-то вблизи границы с Украиной.

"Отметим, что количество техники, которое сейчас перебрасывают в пограничные, невелико и ее точно недостаточно для никаких наступательных действий", - добавили в группе.