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рф перекидає на південь білорусі техніку, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими

рф перекидає на південь білорусі техніку, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими

Київ • УНН

 • 442701 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", упродовж сьогоднішнього дня фіксується перевезення танків, вантажівок та особового складу зс рф з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на Південь – ближче до кордону з Україною, інформує УНН.

Деталі

За інформацією групи, сьогодні, 20 грудня, в районі 5-ї ранку із залізничної станції Полонка вирушив ешелон з військовою технікою зс рф, яка дислокувалася на полігоні "Обуз-Лісновський" (Барановицький рн.).

"Протягом дня ешелон пройшов: Березу, Жабинку, Дрогочин, Іваново та за нашими даними, прибув у Лунинець (Брестська обл.). На платформах: 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок (Урали та КамАЗи), 2 пасажирські та 7 вантажних вагонів. Цю інформацію підтверджує залізниця білорусі", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, групі також стало відомо, що вчора, 19 грудня, на залізничній станції Заслонове (Вітебська обл.) здійснювалося навантаження на платформи понад 20 танків і близько 16 Уралів зс рф, які знаходилися на полігоні "Лепельський". Пізніше ешелон вирушив у напрямку Орші і далі на Осиповичі. Пунктом його призначення, попередньо, є Слуцьк (Мінська обл.), що також значно ближче до кордону з Україною.

Відомо також і про перекидання третього ешелону з технікою зс рф. Вранці 20 грудня через Шклов (Могилівська обл.) пройшов ешелон з: 20 БМП-2, 3 бензовози, 7 Уралів, Мобільний Пункт Управління Зв'язковий (МПУС-К) на базі КамАЗ, 4 пасажирські вагони РЗ та 3 вантажні вагони. Він пройшов через: Оршу, Могильов та Жлобін. У результаті прибув до Калінковичів (Гомельська обл.).

На даний момент існує розвилка:

  • Або техніку зс рф з полігонів у північній і центральній частині країни починають перевозити у прикордонні.
  • Або техніку везуть на чергові спільні навчання зс рф та зс рб десь поблизу кордону з Україною.

    • "Зазначимо, що кількість техніки, яку зараз перекидають у прикордонні, є невеликою і її точно недостатньо для жодних наступальних дій", - додали в групі.

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