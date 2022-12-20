Уровень военной угрозы со стороны россиян в беларуси растет - ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в настоящее время сил и средств россиян на территории беларуси достаточно для проведения тактических действий и уровень военной угрозы растет, сообщает УНН.
Наев сообщил, что сейчас на территории беларуси сосредоточены 2 мотострелковая дивизия 1 танковой армии и авиационная группировка, в составе которой есть новейшие образцы авиации воздушно-космических сил вооруженных сил российской федерации. Кроме того, там присутствуют подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» с баллистическими ракетами к ним, которые предназначены для применения по целям на территории Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ISW: маловероятно, что оккупанты смогут взять Киев, даже если нападут с территории Беларуси
Цитата
«Этого потенциала в настоящее время достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. При этом мы внимательно следим за перебрасываемым со стороны россии вооружением и делаем ежедневно соответствующий анализ. Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры. Кроме того, Генеральным штабом ВС Украины предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста сил и средств с противоположной стороны», - сообщил командующий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: пути признал, что война пошла не так, как он ожидал, а украинцы оказались жестче - NYT
Наев также сообщил, что тренировочные полеты российских военных самолетов в беларуси проводятся исключительно в разведывательных целях.