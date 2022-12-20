Уровень военной угрозы со стороны россиян в беларуси растет - ВСУ

Наев сообщил, что сейчас на территории беларуси сосредоточены 2 мотострелковая дивизия 1 танковой армии и авиационная группировка, в составе которой есть новейшие образцы авиации воздушно-космических сил вооруженных сил российской федерации. Кроме того, там присутствуют подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» с баллистическими ракетами к ним, которые предназначены для применения по целям на территории Украины.

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«Этого потенциала в настоящее время достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. При этом мы внимательно следим за перебрасываемым со стороны россии вооружением и делаем ежедневно соответствующий анализ. Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры. Кроме того, Генеральным штабом ВС Украины предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста сил и средств с противоположной стороны», - сообщил командующий.

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Наев также сообщил, что тренировочные полеты российских военных самолетов в беларуси проводятся исключительно в разведывательных целях.