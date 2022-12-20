Рівень воєнної загрози з боку росіян у білорусі зростає – ЗСУ

Наєв повідомив, що зараз на території білорусі зосереджені 2 мотострілецька дивізія 1 танкової армії та авіаційне угрупування, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації. Крім того там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами «Іскандер» з балістичними ракети до них, які призначені для застосування по цілях на території України.

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«Цього потенціалу, на даний час, достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій. При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку росії та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генеральним штабом ЗС України передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку», - повідомив командувач.

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Наєв також повідомив, що тренувальні польоти російських військових літаків у білорусі проводяться виключно з розвідувальною метою.