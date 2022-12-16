ISW: малоймовірно, що окупанти зможуть взяти Київ, навіть якщо нападуть з території білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають: вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо нападуть з території білорусі, передає УНН.
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Військова присутність росії в білорусі зростає з осені 2022 року, вказує ISW.
“Численні офіційні українські та незалежні білоруські джерела повідомляють про зростання російської військової присутності в білорусі з жовтня 2022 р”, — йдеться в повідомленні.
ISW додає: залишається малоймовірним, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо атакують з білорусі. Вкрай малоймовірно, що російські війська будуть більш успішними в атаці на північ України взимку 2023 року, ніж вони були в лютому 2022 року.
“Збройні сили російської федерації сильно деградували і не мають тієї бойової потужності, яку вони мали, коли росія спробувала (і провалила) свою спробу захопити Київ у лютому 2022 року”, — йдеться в повідомленні.
“Українські війська підготували значні оборонні укріплення на півночі України і зараз краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року. Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє веденню маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з білорусі до Києва пролягають через вузькі місця в Чорнобильській зоні відчуження, які українські війська вже мають досвід захисту”, — зазначають аналітики.
Додамо
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вважають малоймовірним можливе вторгнення армії рб в Україну незважаючи на оголошену самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком раптову перевірку боєздатності армії.