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Аналітики ISW оцінили ймовірність вторгнення армії білорусі в Україну

Аналітики ISW оцінили ймовірність вторгнення армії білорусі в Україну

Київ • УНН

 • 674607 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вважають малоймовірним можливе вторгнення армії рб в Україну незважаючи на оголошену самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком раптову перевірку боєздатності армії, передає УНН.

Деталі

ISW зазначає, що навчання не є прикриттям для зосередження білоруських та/або російських військ поблизу позицій для вторгнення в Україну.

Наказ лукашенка від 13 грудня передбачає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій білорусі, виконання інженерних фортифікаційних завдань та відпрацювання форсування річок Неман та Березіна (що знаходяться на відстані понад 170 км та 70 км від білорусько-українського кордону відповідно).

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах у вівторок, видно, як колона, ймовірно, білоруських бойових машин піхоти та вантажівок рухається з Колодищ (на схід від Мінська) у бік Хатави (6 км на південь від Мінська).

Повідомляється, що 13 грудня білоруські сили перекинули 25 БТР-80 та 30 вантажівок з особовим складом у напрямку Малорита, Брест (приблизно за 15 км від України). Крім того, російські танки Т-80 були перекинуті з Обуз-Ліснівського полігону у Бресті, Білорусь, на Брестський полігон також у Бресті (приблизно за 30 км від білорусько-українського кордону) приблизно 12 грудня. Повідомляється, що рф перекинула 13 грудня три перехоплювачі МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачулищах. Ці розгортання, ймовірно, є частиною російських інформаційних операцій, що тривають і припускають, що білоруські сухопутні війська можуть приєднатися до російського повномасштабного вторгнення в Україну, зазначають аналітики.

В ISW додали, що раніше докладно писали про те, чому ймовірність вторгнення білорусі до України в найближчому майбутньому - малоймовірна.

Як додають в Інституті, українські офіційні особи продовжують вважати, що на 13 грудня білорусь навряд чи нападе на Україну.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що 13 грудня ситуація на півночі України поблизу білорусі суттєво не змінилася і що українська влада досі не виявила російських сил, які формують ударні групи в білорусі.

У Держприкордонслужбі України повідомили, що ситуація на кордоні з білоруссю перебуває під контролем, незважаючи на недавні білоруські перевірки готовності.

Нагадаємо 

лукашенко 13 грудня оголосив про раптову перевірку бойової готовності білоруської армії.

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