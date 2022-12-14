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Аналитики ISW оценили вероятность вторжения армии беларуси в Украину

Аналитики ISW оценили вероятность вторжения армии беларуси в Украину

Киев • УНН

 • 674603 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW), считают маловероятным возможное вторжение армии рб в Украину несмотря на объявленную самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко внезапную проверку боеспособности армии, передает УНН.

Детали

ISW отмечает, что учение не является прикрытием для сосредоточения белорусских и/или российских войск вблизи позиций по вторжению в Украину.

Приказ лукашенко от 13 декабря предусматривает развертывание белорусских подразделений на полигонах по всей беларуси, выполнение инженерных фортификационных задач и отработку форсирования рек Неман и Березина (находящиеся на расстоянии более 170 км и 70 км от белорусско-украинской границы соответственно).

На кадрах, опубликованных в социальных сетях во вторник, видно, как колонна, вероятно, белорусских боевых машин пехоты и грузовиков движется из Колодищ (восточнее Минска) в сторону Хатавы (6 км к югу от Минска).

Сообщается, что 13 декабря белорусские силы перебросили 25 БТР-80 и 30 грузовиков с личным составом в направлении Малорита, Брест (примерно в 15 км от Украины). Кроме того, российские танки Т-80 были переброшены с Обуз-Лесневского полигона в Бресте, Беларусь, на Брестский полигон также в Бресте (приблизительно в 30 км от белорусско-украинской границы) примерно 12 декабря. Сообщается, что россия перебросила 13 декабря три перехватчика МиГ-31К на белорусский аэродром в Мачулищах. Эти развертывания, вероятно, являются частью продолжающихся и предполагающих российских информационных операций, что белорусские сухопутные войска могут присоединиться к российскому полномасштабному вторжению в Украину, отмечают аналитики.

В ISW добавили, что ранее подробно писали о том, почему вероятность вторжения беларуси в Украину в ближайшем будущем – маловероятна.

Как добавляют в Институте, украинские официальные лица продолжают считать, что на 13 декабря беларусь вряд ли нападет на Украину.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что 13 декабря ситуация на севере Украины вблизи белорусов существенно не изменилась и что украинские власти до сих пор не обнаружили российских сил, формирующих ударные группы в белорусе.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что ситуация на границе с беларусью находится под контролем, несмотря на недавние белорусские проверки готовности.

Напомним 

лукашенко 13 декабря объявил о внезапной проверке боевой готовности белорусской армии.

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