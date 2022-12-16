ISW: маловероятно, что оккупанты смогут взять Киев, даже если нападут с территории беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают: очень маловероятно, что российские войска смогут взять Киев, даже если нападут с территории беларуси, передает УНН.
Детали
Военное присутствие россии в беларуси растет с осени 2022 года года, указывает ISW.
“Многочисленные официальные украинские и независимые белорусские источники сообщают о росте российского военного присутствия в беларуси с октября 2022 г”, — говорится в сообщении.
ISW добавляет: остается маловероятным, что российские войска смогут взять Киев, даже если атакуют из беларуси. Крайне маловероятно, что российские войска будут более успешными в атаке на север Украины зимой 2023 года года, чем они были в феврале 2022 года года.
“Вооруженные силы российской федерации сильно деградировали и не обладают той боевой мощью, которую они имели, когда россия попыталась (и провалила) свою попытку захватить Киев в феврале 2022 года”, — говорится в сообщении.
“Украинские войска подготовили значительные оборонительные укрепления на севере Украины и сейчас лучше подготовлены к обороне, чем в феврале 2022 года. Местность вблизи белорусско-украинской границы не способствует ведению маневренной войны, а возможные пути вторжения из беларуси в Киев пролегают через узкие места в Чернобыльской зоне отчуждения, которые украинские войска уже имеют опыт защиты”, — отмечают аналитики.
Добавим
Аналитики Института изучения войны (ISW), считают маловероятным возможное вторжение армии рб в Украину несмотря на объявленную самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко внезапную проверку боеспособности армии.