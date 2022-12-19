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путін визнав, що війна пішла не так, як він очікував, а українці виявилися жорсткішими - NYT

путін визнав, що війна пішла не так, як він очікував, а українці виявилися жорсткішими - NYT

Київ • УНН

 • 844513 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Газета The New York Times опублікувала матеріал з оцінкою російською стороною ходу війни та особистою думкою диктатора володимира путіна. У своєму матеріалі, як повідомляє УНН, видання посилається на неназваних чиновників у Вашингтоні. Точно верифікувати час, коли була отримана інформація неможливо, однак, дані дають можливість скласти уявлення керівництва росії про ситуацію та їхнє ставлення до неї.

Цитата

«З перших днів вторгнення пан путін у приватному порядку визнав, що війна пішла не так, як планувалося», - йдеться в матеріалі.

Також наводиться інформація, що під час зустрічі у березні 2022 року з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом путін визнав, що українці були жорсткішими, «ніж мені говорили».

«Ймовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, і ми маємо терпіння», - наводить видання слова путіна.

NYT пише, що люди, які знають путіна, кажуть, що він готовий жертвувати незліченними життями та ресурсами. Також наводиться теза, яку російська сторона хотіла донести до керівництва США у листопаді: скільки б російських солдатів не було вбито чи поранено на полі бою, росія не здасться.

«Один із членів НАТО попереджає союзників, що путін готовий змиритися з загибеллю або пораненнями до 300 000 російських військовослужбовців, що приблизно втричі перевищує його ймовірні втрати на даний момент», - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що побоювання про те, як далеко може зайти путін зростають пропорційно до втрат росії на полі бою.

"Щоразу, коли українські війська завдають великого удару по росії, бомбардування їхньої країни посилюються. І путін неодноразово нагадував світу, що він може використати все, що є в його розпорядженні, включаючи ядерну зброю, для досягнення своєї мети", - йдеться у матеріалі.

NYT зазначає, деякі початкові прибічники війни поступово втрачають віру у можливість перемоги Росії.

«Розслідування Times виявило приголомшливий каскад помилок, який почався з путіна — глибоко ізольованого під час пандемії, одержимого своєю спадщиною, переконаного у власній геніальності», - йдеться у матеріалі.

Посилаючись на слова одного із соратників диктатора видання пише, що путін «впав у самозвеличення та антизахідну запопадливість, що призвело його до прийняття доленосного рішення про вторгнення в Україну майже в повній ізоляції, без консультації з експертами, які вважали війну чистою дурістю». Зазначається, що навіть деякі з найближчих соратників диктатора не знали про початок вторгнення, "поки танки не рушили".

«Путін вирішив, що його власного мислення буде достатньо», - наводить видання слова одного з високопоставлених військових Росії.

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