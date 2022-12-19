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путин признал, что война пошла не так как он ожидал, а украинцы оказались жестче - NYT

путин признал, что война пошла не так как он ожидал, а украинцы оказались жестче - NYT

Киев • УНН

 • 844513 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Газета The New York Times опубликовала материал с оценкой российской стороной хода войны и личным мнение диктатора владимира путина. В своем материале, как сообщает УНН, издание ссылается на неназванных чиновников в Вашингтоне. Точно верифицировать время, когда была получена информация невозможно, однако, данные дают возможность составить представление руководства рф о ситуации и их к ней отношение.

Цитата

«С первых дней вторжения г-н путин в частном порядке признал, что война пошла не так, как планировалось», - говорится в материале.

Также приводится информация, что во время встречи в марте 2022 года с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом путин признал, что украинцы были жестче, «чем мне говорили».

«Вероятно, это будет намного сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы большая страна, и у нас есть терпение», - приводит издание слова путина.

NYT пишет, что люди, знающие путина, говорят, что он готов жертвовать неисчислимыми жизнями и ресурсами. Также приводится тезис, который российская сторона хотела донести до руководства США в ноябре: сколько бы русских солдат не было убито или ранено на поле боя, россия не сдастся.

«Один из членов НАТО предупреждает союзников, что путин готов смириться с гибелью или ранениями до 300 000 российских военнослужащих, что примерно в три раза превышает его предполагаемые потери на данный момент», - говорится в материале.

Издание отмечает, что опасения о том, как далеко может зайти путин растут пропорционально потерям рф на поле боя.

«Каждый раз, когда украинские войска наносят крупный удар по России, бомбардировки их страны усиливаются. И Путин неоднократно напоминал миру, что он может использовать все, что есть в его распоряжении, включая ядерное оружие, для достижения своей цели», - говорится в материале.

NYT отмечает, что некоторые изначальные сторонники войны постепенно теряют веру в возможность победы рф.

«Расследование Times выявило ошеломляющий каскад ошибок, который начался с путина — глубоко изолированного во время пандемии, одержимого своим наследием, убежденного в собственной гениальности», - говорится в материале.

Ссылаясь на слова одного из соратников диктатора издание пишет, что путин «впал в самовозвеличивание и антизападное рвение, что привело его к принятию судьбоносного решения о вторжении в Украину почти в полной изоляции, без консультации с экспертами, которые считали войну чистой глупостью». Отмечается, что даже некоторые из ближайших соратников диктатора не знали о начале вторжения пока «танки не тронулись».

«Путин решил, что его собственного мышления будет достаточно», - приводит издание слова одного из высокопоставленных военных рф.

Украинские Национальные Новости

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