беларусь ограничила доступ к трем районам, граничащим с Украиной

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Власти беларуси временно ограничили въезд и пребывание в приграничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, граничащей с Украиной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление, опубликованное на национальном правовом интернет-портале сб.

Цитата

«Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области», - говориться в документе.

Отмечается, что временные ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу:

  • для выполнения трудовых (служебных) обязанностей;
  • к месту жительства (месту пребывания) и обратно;
  • к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно;
  • в исключительных случаях с разрешения Председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Как указано на правовом портале рб, дата вступления в силу постановления – 22.12.2022. Когда ограничение будет отменено, не уточняется.

Дополнение

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в течение вчерашнего дня, 20 декабря, фиксировалась перевозка танков, грузовиков и личного состава рф с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг – ближе к границе с Украиной.

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сил и средств россиян на территории беларуси достаточно для проведения тактических действий и уровень военной угрозы растет.

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