беларусь ограничила доступ к трем районам, граничащим с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Власти беларуси временно ограничили въезд и пребывание в приграничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, граничащей с Украиной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление, опубликованное на национальном правовом интернет-портале сб.
Цитата
«Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области», - говориться в документе.
Отмечается, что временные ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу:
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- для выполнения трудовых (служебных) обязанностей;
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- к месту жительства (месту пребывания) и обратно;
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- к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно;
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- в исключительных случаях с разрешения Председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица
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Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Как указано на правовом портале рб, дата вступления в силу постановления – 22.12.2022. Когда ограничение будет отменено, не уточняется.
Дополнение
По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в течение вчерашнего дня, 20 декабря, фиксировалась перевозка танков, грузовиков и личного состава рф с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг – ближе к границе с Украиной.
Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сил и средств россиян на территории беларуси достаточно для проведения тактических действий и уровень военной угрозы растет.