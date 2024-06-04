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США запроваджують санкції проти іранських компаній, пов’язаних з виробництвом БпЛА та передачу їх рф

Київ • УНН

 • 30531 перегляди

США оголосили санкції проти іранських компаній через розробку БпЛА та передачу їх рф.

США запроваджують санкції проти іранських компаній та фізичної особи, пов'язаних із виробництвом безпілотників. Про це повідомляє Державний департамент США, передає УНН.

Деталі

Сполучені Штати ввели санкції проти 4 іранських юридичних осіб та однієї іранської фізичної особи, причетних до розробки, виробництва і розповсюдження безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Ці санкції спрямовані проти тих, хто надає БпЛА іранському режиму, який передає їх рф, тим самим сприяючи продовженню війни.

Санкції США охоплюють чотири організації, пов'язані з компанією Rayan Roshd Afzar, яка вже перебуває у санкційному списку США. Також під санкції потрапив іранський керівник Iran Aviation Industries Organisation, дочірньої компанії Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану. Ця організація контролює виробників БпЛА, таких як Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company та Qods Aviation Industries.

США ввели санкції проти 2 компаній з ЦАР за допомогу ПКВ "вагнер"31.05.24, 05:39 • 29747 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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