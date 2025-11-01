Lego визнала продаж конструкторів у рф в обхід санкцій та вживає заходів - ЗМІ
Київ • УНН
Компанія Lego підтвердила, що її конструктори продаються в росії в обхід санкцій, незважаючи на припинення поставок у березні 2022 року. Компанія посилила контроль за перепродажем та працює з рітейлерами для запобігання таких випадків.
Компанія Lego визнала, що конструктор продають у рф в обхід санкцій, але зауважили - працюють з рітейлерами та вживаєють заходів, передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
Незважаючи на обмеження, DW знайшла десятки онлайн-пропозицій конструкторів компанії Lego Group на різних інтернет-майданчиках з доставкою в будь-яке місто рф.
"Нас непокоїть цей потік товарів, враховуючи, що ми припинили постачання продукції Lego до Росії в березні 2022 року. Це питання, до якого ми ставимося серйозно і за яким вживаємо заходів", - заявили в компанії ситуацію британському порталу Bricks Fanatics.
Консоль дитинства в стилі LEGO: набір Game Boy з’явиться восени 2025 року24.07.25, 12:16 • 3283 перегляди
У Lego Group запевнили, що з 2022 року посилили контроль за потенційним перепродажем і додали до контрактів пункт, який забороняє постачання до країн, "на які поширюються санкції або торговельні обмеження, включаючи росію". "Ми відстежуємо наші продажі і, якщо виявляється потенційне переправлення товарів у країну під санкціями, працюємо з рітейлерами та вживаємо заходів, щоб цього не сталося", - резюмували в компанії.
Голландець побудував бізнес та забезпечує рф-споживачів західними товарами, зокрема Nike та Lego, які залишили росію16.06.24, 15:57 • 107116 переглядiв