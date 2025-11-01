Lego визнала продаж конструкторів у рф в обхід санкцій та вживає заходів - ЗМІ

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 листопада, 14:21 • 15542 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 27772 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 36376 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 58077 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 54613 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 39028 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 52635 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 43113 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37236 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36637 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу 1 листопада, 11:02 • 18320 перегляди
Буданов операцією в Покровську спростував брехливі заяви путіна й гєрасімова на весь світ - блогер1 листопада, 12:55 • 6248 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 16454 перегляди
Зеленський анонсував нову зимову підтримку: пряма допомога, безкоштовні поїздки та чекапи1 листопада, 13:47 • 9370 перегляди
Це не страшно: “Мадяр” анонсував блекаути в росії15:47 • 10202 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 58086 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 54623 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 69992 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 64724 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 56618 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Віталій Кім
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Миколаїв
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 16668 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 36384 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 69992 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 43734 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 52183 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Економіст (журнал)

Lego визнала продаж конструкторів у рф в обхід санкцій та вживає заходів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

Компанія Lego підтвердила, що її конструктори продаються в росії в обхід санкцій, незважаючи на припинення поставок у березні 2022 року. Компанія посилила контроль за перепродажем та працює з рітейлерами для запобігання таких випадків.

Lego визнала продаж конструкторів у рф в обхід санкцій та вживає заходів - ЗМІ

Компанія Lego визнала, що конструктор продають у рф в обхід санкцій, але зауважили - працюють з рітейлерами та вживаєють заходів, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Незважаючи на обмеження, DW знайшла десятки онлайн-пропозицій конструкторів компанії Lego Group на різних інтернет-майданчиках з доставкою в будь-яке місто рф.

"Нас непокоїть цей потік товарів, враховуючи, що ми припинили постачання продукції Lego до Росії в березні 2022 року. Це питання, до якого ми ставимося серйозно і за яким вживаємо заходів", - заявили в компанії ситуацію британському порталу Bricks Fanatics.

Консоль дитинства в стилі LEGO: набір Game Boy з’явиться восени 2025 року24.07.25, 12:16 • 3283 перегляди

У Lego Group запевнили, що з 2022 року посилили контроль за потенційним перепродажем і додали до контрактів пункт, який забороняє постачання до країн, "на які поширюються санкції або торговельні обмеження, включаючи росію". "Ми відстежуємо наші продажі і, якщо виявляється потенційне переправлення товарів у країну під санкціями, працюємо з рітейлерами та вживаємо заходів, щоб цього не сталося", - резюмували в компанії.

Голландець побудував бізнес та забезпечує рф-споживачів західними товарами, зокрема Nike та Lego, які залишили росію16.06.24, 15:57 • 107116 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Санкції