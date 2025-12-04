Белорусский завод посуды "Сантекс" поставляет России ударные дроны в обход санкций – СМИ
Белорусский завод, производящий посуду, в обход европейских санкций поставлял в течение нескольких лет беспилотники в Россию.
Гомельский завод посуды "Сантекс" помогает России обходить международные санкции, осуществляя поставки беспилотников для армии РФ. Об этом говорится в расследовании "Белорусского расследовательского центра", сообщает Meduza, пишет УНН.
Детали
Журналисты, проанализировав таможенную документацию предприятия, обнаружили, что в течение 2022–2023 годов "Сантекс" реэкспортировал в Россию 309 дронов китайской фирмы DJI на общую сумму 2 миллиона долларов.
Среди клиентов белорусского завода фигурирует российская компания "Рустакт", известная производством дронов-камикадзе. Как отмечают расследователи, "Рустакт" использует импортированные в обход санкций электронные компоненты, в частности те, что поставляются через подобные схемы.
