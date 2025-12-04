$42.200.13
16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Белорусский завод посуды "Сантекс" поставляет России ударные дроны в обход санкций – СМИ

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Белорусский завод, производящий посуду, в обход европейских санкций поставлял в течение нескольких лет беспилотники в Россию.

Белорусский завод посуды "Сантекс" поставляет России ударные дроны в обход санкций – СМИ

Гомельский завод посуды "Сантекс" помогает России обходить международные санкции, осуществляя поставки беспилотников для армии РФ. Об этом говорится в расследовании "Белорусского расследовательского центра", сообщает Meduza, пишет УНН.

Детали

Журналисты, проанализировав таможенную документацию предприятия, обнаружили, что в течение 2022–2023 годов "Сантекс" реэкспортировал в Россию 309 дронов китайской фирмы DJI на общую сумму 2 миллиона долларов.

ч. Германия расследует продажу элитных авто в Россию на 10 млн евро в обход санкций

Среди клиентов белорусского завода фигурирует российская компания "Рустакт", известная производством дронов-камикадзе. Как отмечают расследователи, "Рустакт" использует импортированные в обход санкций электронные компоненты, в частности те, что поставляются через подобные схемы.

ч. Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетам

Степан Гафтко

