Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів

Київ • УНН

 • 1686 перегляди

Компанія з російським слідом AAL Group Ltd, зареєстрована в офшорній юрисдикції, завдяки Олександру Більчуку, отримала право на супровід ремонтної документації українських вертольотів Ми-8МТ(МТВ) у 2025 році. При тому, що Транспортне командування Збройних сил США USTRANSCOM ще у 2024 році визнало AAL Group Ltd непридатною для співпраці.

Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів

Попри масштабні санкції Заходу, російські компанії продовжують знаходити лазівки, аби зберігати вплив на міжнародних ринках і легалізовувати діяльність через офшорні юрисдикції. Найчастіше такі структури реєструються в ОАЕ, на Кіпрі чи у Ліхтенштейні, де реальний контроль бенефіціарів важко встановити. Однією з компаній, яка могла скористатися такою "маскою" є AAL Group Ltd, зареєстрована у Sharjah Airport International Free Zone (SAIF Zone) в Об’єднаних Арабських Еміратах. Формально – приватна міжнародна компанія. Фактично – структура з орбіти державного концерну "Ростєх", що об’єднує десятки підприємств російського ВПК, пише УНН

Саме цій компанії у 2025 році тимчасово відсторонений голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук передав право на супровід ремонтної документації українських вертольотів Ми-8МТ(МТВ). 

AAL Group Ltd – яскравий приклад того, як компанії, пов’язані з російським оборонним сектором, використовують офшорні юрисдикції для обходу санкцій. 

Транспортне командування Збройних сил США USTRANSCOM ще у 2024 році визнало AAL Group Ltd непридатною для співпраці. З огляду на це – позитивне рішення щодо компанії з російським слідом, якій Олександр Більчук надав доступ до чутливої інформації, викликає ще більше запитань. Адже такі дії посадовця під час війни фактично є антидержавним рішенням й потребують ретельної перевірки правоохоронцями. 

З відкритих джерел відомо, що компанію заснували колишні військові Сергій Крапивцев і Олег Фідельський. За даними ЗМІ, саме через цю компанію російський "Ростєх", підвідомча йому компанія "Оборонпром" та її дочірня структура – ВАТ "Вертольоти Росії" виводили кошти в офшор, а також отримували іноземні контракти, наприклад, на виконання місій в Афганістані. 

Кінцевим же вигодонабувачем від діяльності AAL Group Ltd ЗМІ називають голову російської держкорпорації "Ростєх" Сергія Чемезова, наближеного до президента росії володимира путіна.

Очевидно, на момент створення  AAL Group Ltd Фідельський вже мав досвід створення офшорів для російської оборонки. Як свідчить один з річних звітів ворожої "Вертольоти росії", держкомпанія співпрацювала з INTERNATIONAL ROTORCRAFT SERVICES FZC, заснованою Олегом Фідельським ще у 2009 році. Основний вид діяльності цієї компанії – технічне обслуговування, ремонт, надання сервісних послуг з обслуговування вертолітної техніки російського виробництва в ОАЕ.

Цікаво, що обидві компанії Фідельського – AAL Group Ltd та INTERNATIONAL ROTORCRAFT SERVICES FZC зареєстровані в одному й тому ж ангарі митної зони Обʼєднаних Арабських Еміратів і мають ідентичний вид діяльності, тобто обидві фактично обслуговують інтереси "Ростєху".

Крім того, за словами народного депутата члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, топ-менеджмент компанії AAL Group Ltd має російські паспорти. 

А, як писав УНН раніше, компанія AAL Group Ltd має офіційні звʼязки з російською авіаційною галуззю. Вже після анексій Криму у 2014 році та вторгнення росії на Донбас, Росавіація видала компанії сертифікат організації з технічного обслуговування №285-17-151 від 6 грудня 2017 року. 

Відповідно до цього документа AAL Group Ltd може виконувати ремонт і технічне обслуговування повітряних суден відповідно до російських авіаційних норм. Такий дозвіл не може бути виданий без погодження з російськими державними структурами, і очевидно був потрібен фірмі, щоб співпрацювати з російськими компаніями.

Окрім того, на офіційному американському сайті підрозділу AAL Group Ltd  у США зазначено, що група має сертифікати від Московського вертолітного заводу імені Міля (Mil Moscow Helicopter Plant, MMHP) та підконтрольного росії Міждержавного авіаційного комітету (МАК). 

Наявність таких сертифікатів свідчить про допуск компанії AAL Group Ltd до робіт із російськими вертольотами типу Ми-8/Ми-17, а також – про офіційне визнання її компетенції російськими розробниками і регуляторними органами.

Особливе значення має те, що Московський вертолітний завод є структурною частиною холдингу "Вертольоти росії", який входить до державної корпорації "Ростех", частини оборонно-промислового комплексу рф. Таким чином, будь-яке сертифікаційне чи технічне співробітництво з цим заводом фактично означає взаємодію з державною російською оборонною структурою. 

Україна, до речі, після повномасштабного вторгнення росії, у 2022 році ввела санкції проти "Ростєх", які також пізніше були підтримані Європейським Союзом та США. Тож тільки на цьому фоні вже є багато запитань до діяльності AAL Group Ltd.

Попри це, формально AAL Group Ltd продовжує діяти як "нейтральний" міжнародний суб’єкт. Це класична схема, коли компанії з російським слідом "очищаються" через офшори, щоб співпрацювати із західними або, в нашому випадку, українськими партнерами.

Співпраця України з AAL Group Ltd показує, наскільки важливо посилювати власні механізми перевірки компаній, які отримують доступ до стратегічної, чутливої та оборонної інформації.

Лілія Подоляк

