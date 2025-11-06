ukenru
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетам

Киев • УНН

 • 4368 просмотра

Компания с российским следом AAL Group Ltd, зарегистрированная в оффшорной юрисдикции, благодаря Александру Бильчуку, получила право на сопровождение ремонтной документации украинских вертолетов Ми-8МТ(МТВ) в 2025 году. При том, что Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM еще в 2024 году признало AAL Group Ltd непригодной для сотрудничества.

Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетам

Несмотря на масштабные санкции Запада, российские компании продолжают находить лазейки, чтобы сохранять влияние на международных рынках и легализовать деятельность через офшорные юрисдикции. Чаще всего такие структуры регистрируются в ОАЭ, на Кипре или в Лихтенштейне, где реальный контроль бенефициаров трудно установить. Одной из компаний, которая могла воспользоваться такой "маской" является AAL Group Ltd, зарегистрированная в Sharjah Airport International Free Zone (SAIF Zone) в Объединенных Арабских Эмиратах. Формально – частная международная компания. Фактически – структура с орбиты государственного концерна "Ростех", объединяющего десятки предприятий российского ВПК, пишет УНН.

Именно этой компании в 2025 году временно отстраненный глава Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук передал право на сопровождение ремонтной документации украинских вертолетов Ми-8МТ(МТВ).

AAL Group Ltd – яркий пример того, как компании, связанные с российским оборонным сектором, используют офшорные юрисдикции для обхода санкций.

Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM еще в 2024 году признало AAL Group Ltd непригодной для сотрудничества. Учитывая это – положительное решение в отношении компании с российским следом, которой Александр Бильчук предоставил доступ к чувствительной информации, вызывает еще больше вопросов. Ведь такие действия должностного лица во время войны фактически являются антигосударственным решением и требуют тщательной проверки правоохранителями.

Из открытых источников известно, что компанию основали бывшие военные Сергей Крапивцев и Олег Фидельский. По данным СМИ, именно через эту компанию российский "Ростех", подведомственная ему компания "Оборонпром" и ее дочерняя структура – ОАО "Вертолеты России" выводили средства в офшор, а также получали иностранные контракты, например, на выполнение миссий в Афганистане.

Конечным же выгодоприобретателем от деятельности AAL Group Ltd СМИ называют главу российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, приближенного к президенту россии владимиру путину.

Очевидно, на момент создания AAL Group Ltd Фидельский уже имел опыт создания офшоров для российской оборонки. Как свидетельствует один из годовых отчетов вражеской "Вертолеты россии", госкомпания сотрудничала с INTERNATIONAL ROTORCRAFT SERVICES FZC, основанной Олегом Фидельским еще в 2009 году. Основной вид деятельности этой компании – техническое обслуживание, ремонт, предоставление сервисных услуг по обслуживанию вертолетной техники российского производства в ОАЭ.

Интересно, что обе компании Фидельского – AAL Group Ltd и INTERNATIONAL ROTORCRAFT SERVICES FZC зарегистрированы в одном и том же ангаре таможенной зоны Объединенных Арабских Эмиратов и имеют идентичный вид деятельности, то есть обе фактически обслуживают интересы "Ростеха".

Кроме того, по словам народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, топ-менеджмент компании AAL Group Ltd имеет российские паспорта.

А, как писал УНН ранее, компания AAL Group Ltd имеет официальные связи с российской авиационной отраслью. Уже после аннексии Крыма в 2014 году и вторжения россии на Донбасс, Росавиация выдала компании сертификат организации по техническому обслуживанию №285-17-151 от 6 декабря 2017 года.

В соответствии с этим документом AAL Group Ltd может выполнять ремонт и техническое обслуживание воздушных судов в соответствии с российскими авиационными нормами. Такое разрешение не может быть выдано без согласования с российскими государственными структурами, и очевидно было нужно фирме, чтобы сотрудничать с российскими компаниями.

Кроме того, на официальном американском сайте подразделения AAL Group Ltd в США указано, что группа имеет сертификаты от Московского вертолетного завода имени Миля (Mil Moscow Helicopter Plant, MMHP) и подконтрольного россии Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Наличие таких сертификатов свидетельствует о допуске компании AAL Group Ltd к работам с российскими вертолетами типа Ми-8/Ми-17, а также – об официальном признании ее компетенции российскими разработчиками и регуляторными органами.

Особое значение имеет то, что Московский вертолетный завод является структурной частью холдинга "Вертолеты россии", который входит в государственную корпорацию "Ростех", части оборонно-промышленного комплекса рф. Таким образом, любое сертификационное или техническое сотрудничество с этим заводом фактически означает взаимодействие с государственной российской оборонной структурой.

Украина, кстати, после полномасштабного вторжения россии, в 2022 году ввела санкции против "Ростех", которые также позже были поддержаны Европейским Союзом и США. Так что только на этом фоне уже есть много вопросов к деятельности AAL Group Ltd.

Несмотря на это, формально AAL Group Ltd продолжает действовать как "нейтральный" международный субъект. Это классическая схема, когда компании с российским следом "очищаются" через офшоры, чтобы сотрудничать с западными или, в нашем случае, украинскими партнерами.

Сотрудничество Украины с AAL Group Ltd показывает, насколько важно усиливать собственные механизмы проверки компаний, которые получают доступ к стратегической, чувствительной и оборонной информации.

Лилия Подоляк

