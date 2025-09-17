$41.180.06
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Ексзаступник голови ДБР Олександр Бабіков прокоментував передачу головою Державіаслужби Олександром Більчуком ремонтної документації щодо вертольотів Ми-8МТ(МТВ) іноземній компанії AAL Group Ltd, пов'язаній з рф. Уряд відсторонив Більчука та призначив службове розслідування, а правоохоронні органи мають з'ясувати наявність складу злочину.

Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист

Передача головою Державної авіаційної служби України Олександром Більчуком супроводу ремонтної документації по вертольотах Ми-8МТ(МТВ)  іноземній компанії, повʼязаній з рф, заслуговує уваги з боку правоохоронних органів. Вони повинні зʼясувати, чи був склад злочину у його діях, а Уряд, за результатами службової перевірки, у разі виявлення порушень - повинен звільнити його з посади. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков.

На початку серпня Державна авіаційна служба України під керівництвом Олександра Більчука прозвітувала про нібито успішне розв'язання питання щодо супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ) завдяки визначенню компанії, яка матиме право цим займатись. Відомство назву компанії не вказало.

Згодом з’ясувалося, що йдеться про AAL Group Ltd, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, у Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – тобто іноземну компанію, що функціонує в офшорній юрисдикції. За словами члена Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, кінцевими бенефіціарами AAL Group Ltd є компанія "Вертольоти Росії", яка входить до складу державного оборонного концерну "Ростех". За даними нардепа, багато працівників вищого рівня управління цієї компанії мають російські паспорти.

Після розголосу у ЗМІ, Уряд тимчасово відсторонив Більчука з посади і призначив службове розслідування.

Як пояснив колишній заступник голови Державного бюро розслідувань, юрист Олександр Бабіков, чиновника відсторонюють з посади на час розслідування, щоб він не прешкоджав встановленню істини.

Відсторонення від посади – це тимчасовий захід, який спрямований на те, щоб протягом двох місяців особа не могла використовувати своє службове становище і перешкодити слідству встановити об'єктивні обставини, витребувати вилучити документи тощо 

- пояснив Бабіков.

За його словами, якщо в ході службової перевірки буде встановлено, що Більчук вчинив дисциплінарний проступок – Уряд може звільнити його з посади. Але, за словами юриста, дуже часто чиновників не звільняють з займаної посади через брак доказів, тому у такій ситуації до справи мають підключитися правоохоронні органи.

З одного боку - суд не визнав особу винною у вчиненні якогось діяння, а комісія, яка проводить перевірку, дисциплінарна комісія, службове розслідування, вона вимушена, по суті, дати оцінку, а чи був цей факт, чи винувата в ньому ця особа… Доволі часто у таких випадках за результатом службового розслідування може не прийматися рішення звільнити чи не звільнити. Тому що у розпорядженні цієї комісії, як правило, не можуть бути, по-перше, повні матеріали, по-друге, дуже короткий час для того, щоб провести цю перевірку, як правило, місяць-два, на відміну від слідства, яке може тривати більш тривалий час 

- пояснив Бабіков.

Варто зауважити, що рішення Більчука про передачу супроводу ремонтної документації українських вертольотів компанії, що може бути повʼязана з російським ОПК може мати низку негативних наслідків. Серед них зокрема витік чутливої інформації, що може мати цінність для ворога. В "Укроборонпромі" вже закликали Державну авіаційну службу переглянути рішення і віддати супровід цієї важливої документації українській компанії.

Якщо ці документи передані незаконно будь-кому, і ці документи мають стратегічне значення, незалежно від того, вони продані підприємству з російським слідом, американським, британським, казахським, немає значення, це все буде злочин 

- наголосив Бабіков.

Юрист також зазначив, що потрібно вивчити, чи згадана документація мала обмежений доступ, чи працював гриф "таємно", й чи запроваджений щодо неї спеціальний режим. 

Якщо ця інформація підтвердиться, то може йтися про порушення закону України про державну таємницю.

І тут не потрібно визначати російський, італійський, німецький слід. Будь-яка держава не має права посягати на інформацію, яка має практичне значення для нашої країни 

- резюмував Бабіков.

Додамо

Транспортне Командування Збройних сил США (USTRANSCOM) визнало непридатною для співпраці іноземну компанію AAL Group Ltd.

Опитані УНН експерти, коментуючи ситуацію зазначили, що в Україні є сертифіковані вітчизняні компанії з відповідними компетенціями, які ще з 2014 року здійснюють технічне обслуговування та ремонт гелікоптерів Ми-8 і внесені до державних реєстрів постачальників послуг. Разом із цим, експерти попереджають про ризики витоку інформації щодо бойових модифікацій цих гелікоптерів, структури польотів та технічних особливостей повітряних суден, що може ускладнити їх подальше обслуговування.

Лілія Подоляк

Політика
Олександр Більчук
Федір Веніславський
Укроборонпром
Мі-8
Об'єднані Арабські Емірати