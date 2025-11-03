Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів

Голова Державної авіаційної служби Олександр Більчук передав іноземній компанії ALL Group Ltd супровід ремонтної документації українських авіабудівних підприємств, попри зв’язки компанії з російським ОПК. Скасувати це рішення відтепер можливо лише у разі включення компанії до санкційних списків або виявлення технічної невідповідності, адже ALL Group Ltd досі не усунула зауваження Державіаслужби України щодо ремонту вертольотів та їхніх компонентів, пише УНН.

Передача супроводу ремонтної документації AAL Group Ltd

На початку серпня Державна авіаційна служба України під керівництвом Олександра Більчука прозвітувала про нібито успішне розв'язання питання щодо супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ) завдяки визначенню компанії, яка матиме право цим займатись. Відомство назву компанії не вказало.

Згодом з’ясувалося, що йдеться про AAL Group Ltd, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, у Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – тобто іноземну компанію, що функціонує в офшорній юрисдикції. За словами члена Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, кінцевими бенефіціарами AAL Group Ltd є компанія "Вертольоти Росії", яка входить до складу державного оборонного концерну "Ростех". За даними нардепа, багато працівників вищого рівня управління цієї компанії мають російські паспорти.

Варто зазначити, що Більчук ухвалив вказане рішення попри те, що Транспортне Командування Збройних сил США (USTRANSCOM) визнало непридатною для співпраці іноземну компанію AAL Group Ltd через її звʼязки з росією.

Після розголосу у ЗМІ, Уряд тимчасово відсторонив Більчука з посади і призначив службове розслідування, яке ще триває.

Водночас Державіаслужба ініціювала створення робочої групи для напрацювання відповідних рішень щодо обрання того, хто супроводжуватиме ремонтну документацію вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ). Наразі пріоритетом є передача права на ремонт і супровід українським державним підприємствам. Наприклад, виконувати цю роботу готове держпідприємство "Авіакон" із можливим залученням інших державних компаній, зокрема "Мотор Січі".

Російські сертифікати

Варто зауважити, що компанія AAL Group Ltd офіційно має низку зв’язків із російською авіаційною галуззю, що підтверджується офіційними документами, що містяться в публічному доступі. Насамперед вже після анексій Криму у 2014 році та вторгнення росії на Донбас, Росавіація видала компанії сертифікат організації з технічного обслуговування №285-17-151 від 6 грудня 2017 року.

Цей документ дозволяє AAL Group Ltd виконувати ремонт і технічне обслуговування повітряних суден відповідно до російських авіаційних норм. Такий дозвіл не може бути виданий без погодження з російськими державними структурами, і очевидно був потрібен компанії, щоб співпрацювати з російськими компаніями.

Окрім того, на офіційному американському сайті підрозділу AAL Group Ltd у США зазначено, що група має сертифікати від Московського вертолітного заводу імені Міля (Mil Moscow Helicopter Plant, MMHP) та підконтрольного росії Міждержавного авіаційного комітету (МАК).

Наявність таких сертифікатів свідчить про допуск компанії AAL Group Ltd до робіт із російськими вертольотами типу Мі-8/Мі-17, а також — про офіційне визнання її компетенції російськими розробниками і регуляторними органами.

Особливе значення має те, що Московський вертолітний завод є структурною частиною холдингу "Вертольоти росії", який входить до державної корпорації "Ростех", частини оборонно-промислового комплексу рф. Таким чином, будь-яке сертифікаційне чи технічне співробітництво з цим заводом фактично означає взаємодію з державною російською оборонною структурою.

Україна, до речі, після повномасштабного вторгнення росії, у 2022 році ввела санкції проти "Ростєх", які також пізніше були підтримані Європейським Союзом та США. Тож тільки на цьому фоні вже є багато запитань до діяльності AAL Group Ltd.

Замість висновків

Спроба голови Державіаслужби Олександра Більчука передати супровід ремонтної документації компанії AAL Group Ltd становить потенційну загрозу нацбезпеці в умовах повномасштабної війни. Йдеться про доступ до чутливої технічної інформації підприємству, пов’язаному з російським оборонно-промисловим комплексом.

AAL Group Ltd має російські сертифікати і співпрацює з холдингом "Ростєх". Це підтверджує ризики опосередкованої взаємодії з ворогом.

Такі дії посадовця під час війни фактично є антидержавним рішенням й потребують ретельної перевірки правоохоронців. Уряд має завершити службове розслідування та запровадити механізми контролю, щоб подібні випадки не повторювалися.